Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan eksik futbolcuların durumuyla ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 2.4.2022 21:41 Son Güncelleme: 2.4.2022 21:41

Galatasaray'dan eksik futbolcuların durumuyla ilgili açıklama

AA
Galatasaray’dan eksik futbolcuların durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray, sakatlığı bulunan futbolcular Mustafa Muhammed, Sofiane Feghouli ve Omar Elabdellaoui ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası karantina sürecini tamamlayan Sacha Boey'in son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, milli takım kampında sakatlanan Mustafa Muhammed'in sağ üst adale ön grupta kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Mısırlı santrforun tedavisine başlandığı aktarıldı.

Sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edilen Sofiane Feghouli'nin ise tedavisine devam edildiği bildirildi.

Karantina sürecinin tamamlanmasının ardından ülkesi Fransa'dan İstanbul'a dönen Sacha Boey'in ise bireysel program dahilinde çalıştığı ifade edildi. Bağırsak enfeksiyonu geçiren ve tedavisi süren Omar Elabdellaoui'nin de bireysel çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi. Boey ile Omar Elabdellaoui'nin hafta başından itibaren takımla antrenmanlara başlamasının planlandığı kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kızını evlendiren Yaşar Alptekin gözyaşlarına boğuldu! Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin evlendi!
Son dakika: Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz
Başkan Erdoğan dev projeyi hizmete açacak: O süre 25 dakikaya düşüyor...
Türkiye bu görüntüleri konuştu! Antalya'da öldüresiye dövülen Şenız Gülpınar dehşet anlarını anlattı: Kızını buradan al yoksa...
THODEX vurgununda detaylar ortaya çıktı! 'Planlı ve hileli eylemler...'
Edirne'deki korkunç cinayette son dakika! Katil zanlısının babası SABAH'a konuştu: Ellerimle karakola ben götürdüm
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ukrayna Rus topraklarını vurdu: Petrol rafinerisinde yangın
Bakan Soylu'dan atama yönetmeliği değişimi sinyali! Karara vardık diyerek açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan eksik futbolcuların durumuyla ilgili açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA