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Giriş Tarihi: 13.4.2022 20:42 Son Güncelleme: 13.4.2022 20:44

Galatasaray'da Mostafa Mohamed sevinci! Takımla çalıştı...

AA
Galatasaray’da Mostafa Mohamed sevinci! Takımla çalıştı...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 18 Nisan Pazartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı geçen Mustafa Muhammed, takımla çalıştı.

Antrenmana altyapıdan Beknaz Almazbekov, Özgür Baran Aksaka, Hamza Yiğit Akman, Zeki Mert Saki ve Emir Tintiş de katıldı.

Küçük sahada ısınma hareketleri ve mobilite çalışmaları ile başlayan idmanda, büyük sahada pozisyon oyunu gerçekleştirildi. Oyuncular, daha sonra iki gruba ayrıldı. Dinamo Kiev maçında oynayacak futbolcular, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise önce savunma ardından pas ve pozisyon bitirme çalışması yaptı.

Sofiane Feghouli, kendisi için hazırlanan özel program çerçevesinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile yarın saat 17.00'de Nef Stadı'nda özel maçta karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray'da Mostafa Mohamed sevinci! Takımla çalıştı...
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