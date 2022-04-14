Bakasetas’a Sporting’den 12 milyon euro

Bu sezon ligde fırtına estiren ve açık ara farkla şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor'un yıldız futbolcuları Avrupa'nın gündeminde.Bunun üzerine yeşil-beyazlılar, tecrübeli futbolcunun sözleşmesindeki '12 milyon Euro'luk serbest kalma' maddesini karşılamayı göze aldı. Gelen haberlere göre Sporting CP, bu rakamı ödeyerek başarılı orta sahayı sezon sonunda renklerine bağlayacak.Bu arada Trabzonspor'un milli kalecisiiçin Liverpool'dan dev bir hamle geldi. İngiliz ekibinin başarılı file bekçisini sezon sonunda 25 milyon Euro'ya transfer etmek istediği iddia edildi.