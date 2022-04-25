Ferdi sürprizi

Rize deplasmanında ayak tarak kemiği kırılan Miguel Crespo'nun ameliyat olması ve sezonu kapatmasının ardından Fenerbahçe'de gözler orta alanda nasıl bir kurguya geçileceğine çevrildi.Tecrübeli teknik adamın A planı, Crespo'nun yerine direkt Luiz Gustavo'yu monte etmek. Böylece Zajc ve Mert Hakan'la birlikte orta alan aynen devam edecek.Alternatif ise sol beke Novak'ı koyup Ferdi'yi orta sahaya çekmek. Kartal, Rize'de Ferdi'yi 8 numarada denemişti. Ancak bu ihtimal düşük gösteriliyor. Cezalı Kim Min-Jae'nin yerine ise Tisserand görev alacak.FENERBAHÇE Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 19. hafta maçında Altay'a gol yağdırdı. Deplasmandaki maçta baştan sona üstün oynayan sarı-lacivertliler sahadan 11-0 galip ayrıldı. Puanını 49'a yükselten F.Bahçe, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Golleri Kennya Cordner (4), Nisa (k.k.), Zenatha Coleman, Erin Yenney, Mariana Jaleca (2) ve Shameeka Fishley (2) kaydetti.FENERBAHÇE'NİNdünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, dün yakın çevresini iftara davet etti. 33 yaşındaki futbolcu, sarılacivertlilerde kendisi gibi kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile birlikte İrfan Can Kahveci'yi de çağırdı. İrfan Can da beraber poz verdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Davetin için teşekkürler abicim" mesajıyla ve kalp emojisiyle paylaştı.