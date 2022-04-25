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Giriş Tarihi: 25.4.2022

Ferdi sürprizi

VOLKAN DEMİR
Ferdi sürprizi

Ayak tarak kemiği kırıldığı için sezonu kapatan Portekizli futbolcunun yerine ilk 11’e iki plan var. Ya Luiz Gustavo orta alana dahil olacak ya da Ferdi Kadıoğlu bu bölgeye kayıp Filip Novak sol beke geçecek

Rize deplasmanında ayak tarak kemiği kırılan Miguel Crespo'nun ameliyat olması ve sezonu kapatmasının ardından Fenerbahçe'de gözler orta alanda nasıl bir kurguya geçileceğine çevrildi. Sarılacivertlerin teknik direktörü İsmail Kartal, orta alanda iki alternatif üzerinde duruyor. Tecrübeli teknik adamın A planı, Crespo'nun yerine direkt Luiz Gustavo'yu monte etmek. Böylece Zajc ve Mert Hakan'la birlikte orta alan aynen devam edecek.

KİM'İN YERİNE TİSSERAND
Alternatif ise sol beke Novak'ı koyup Ferdi'yi orta sahaya çekmek. Kartal, Rize'de Ferdi'yi 8 numarada denemişti. Ancak bu ihtimal düşük gösteriliyor. Cezalı Kim Min-Jae'nin yerine ise Tisserand görev alacak.

F.BAHÇE'DEN TARİHİ FARK
FENERBAHÇE Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 19. hafta maçında Altay'a gol yağdırdı. Deplasmandaki maçta baştan sona üstün oynayan sarı-lacivertliler sahadan 11-0 galip ayrıldı. Puanını 49'a yükselten F.Bahçe, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Golleri Kennya Cordner (4), Nisa (k.k.), Zenatha Coleman, Erin Yenney, Mariana Jaleca (2) ve Shameeka Fishley (2) kaydetti.

MESUT ÖZİL İFTARINA OZAN VE İRFAN'I ÇAĞIRDI
FENERBAHÇE'NİN dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, dün yakın çevresini iftara davet etti. 33 yaşındaki futbolcu, sarılacivertlilerde kendisi gibi kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile birlikte İrfan Can Kahveci'yi de çağırdı. İrfan Can da beraber poz verdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Davetin için teşekkürler abicim" mesajıyla ve kalp emojisiyle paylaştı.

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