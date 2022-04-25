Son dakika: Kartal evinde galibiyet peşinde! Beşiktaş - Kasımpaşa maçında 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Ligde geçen hafta GZT Giresunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı takım; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgiyle 51 puan topladı. Son haftaların formda takımı Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgiyle 44 puan elde etti.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Ghezzal, Güven, Batshuayi.

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Mortadha, Muleka.