Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Kartal evinde galibiyet peşinde! Beşiktaş - Kasımpaşa maçında 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 25.4.2022 19:30 Son Güncelleme: 25.4.2022 19:46

Son dakika: Kartal evinde galibiyet peşinde! Beşiktaş - Kasımpaşa maçında 11'ler belli oldu

Son dakika: Kartal evinde galibiyet peşinde! Beşiktaş - Kasımpaşa maçında 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor. Valerien Ismael yönetiminde 4. maçına çıkacak olan ve son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Siyah-beyazlılar sahasında kazanmak istiyor. Beşiktaş'ta Can Bozdoğan sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Ligde geçen hafta GZT Giresunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı takım; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgiyle 51 puan topladı. Son haftaların formda takımı Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgiyle 44 puan elde etti.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Ghezzal, Güven, Batshuayi.

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Mortadha, Muleka.

VALERİEN ISMAEL YÖNETİMİNDE 4. MAÇ

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde 4. kez sahada yer alacak. Siyah-beyazlı takım, Ismael'in teknik direktörlüğünde 3 maçta bir galibiyet ve iki beraberlik aldı. Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenerken, GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.

SON 6 MAÇTA BİR GALİBİYET

Siyah-beyazlı ekip, son 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Söz konusu dönemde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup edebilen Beşiktaş; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1), Trabzonspor (1-1) ve GZT Giresunspor (0-0) maçlarını beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Galatasaray'a ise 2-1 mağlup oldu.

İÇ SAHADA İNİŞLİ ÇIKIŞLI GRAFİK

Beşiktaş, iç sahada son 5 maçta inişli çıkışlı grafik sergiledi. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki iç saha maçında Altay'ı 1-0 yendi. Üst üste iki iç saha maçında Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor'u ise 4-1 yendi.

WELİNTON OYNAYABİLECEK

Sarı kart cezası nedeniyle GZT Giresunspor maçında forma giyemeyen Welinton Souza, karşılaşmada görev alabilecek. Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Welinton cezalı duruma düşmüştü.

8 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta maç öncesi Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 35. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

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Son dakika: Kartal evinde galibiyet peşinde! Beşiktaş - Kasımpaşa maçında 11'ler belli oldu
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