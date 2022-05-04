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Giriş Tarihi: 4.5.2022 11:17

Altay'da Martin Rodriguez ve Cesar Pinares, FIFA'ya gidebilir

DHA
Altay’da Martin Rodriguez ve Cesar Pinares, FIFA’ya gidebilir

Süper Lig'de kümede kalması mucizelere bağlı olan ve yönetimsiz kalan Altay'da paraları ödenmeyen Şilili futbolcular Martin Rodriguez ve Cesar Pinares'in serbest kalmak için FIFA kanalıyla kulübe ihtarname yolladıkları öğrenildi.

İki futbolcunun 2 Mayıs'ta ödenmesi gereren transfer taksitleri yatırılmayınca yasal haklarını kullandıkları ifade edildi. Siyah-beyazlıların sol kanat Rodriguez ve forvet arkası Pinares'e 15 gün içinde ödeme yapması gerekiyor. Aksi takdirde Şilili oyuncular sözleşmelerini tek taraflı feshetme hakkı kazanacak.

Sezon başında Şili temsilcisi Colo Colo'dan 2 yıllığına transfer edilen Rodriguez, Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 1893 dakika süre alıp, 2 kez rakip fileleri sarstı, 1 de asist yaptı. Brezilya ekibi Gremio'dan transfer edilen Pinares ise 27 karşılaşmada 1975 dakika sahada kalıp 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

İki futbolcu son olarak Altay'ın deplasmanda 1-0 kazandığı Atakaş Hatayspor maçında sarı kart cezalısı olmaları nedeniyle forma giyememişti. Pinares'in eşyalarını toplayarak takımdan ayrıldığı iddia edildi. Altay'da geçen hafta Portekizli golcü Paixao ve Fildişi Sahilli santrfor Bamba ile yollar ayrılmıştı.


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Altay'da Martin Rodriguez ve Cesar Pinares, FIFA'ya gidebilir
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