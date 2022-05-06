Bakasetas çorabını alan Trabzonsporlu taraftarla buluştu

ÖMER KOÇ: ZOR OLDU AMA ÇORABINI ALDIK

Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası şampiyonluk kutlamaları için sahaya inen taraftar Ömer Koç ise kutlamalarda yaşananları anlattı. Hatıra kalması için Anastasios Bakasetas'ın tişörtünü almak istediğini anlatan Koç, Anastasios Bakasetas'ın etrafını yaklaşık 30 kişilik bir taraftar grubunun sardığını belirterek, "Ayak tarafları bana gelmişti, çorabının ikisini de çıkarıp almak istedim, bir tanesini çektim yarıda kaldı. Alamadım o kadar kalabalıkta öbür ayağındaki çorabını aldım. Zor oldu ama çorabını aldık" ifadelerini kullandı.