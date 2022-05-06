Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bakasetas çorabını alan Trabzonsporlu taraftarla buluştu
Giriş Tarihi: 6.5.2022 16:22 Son Güncelleme: 6.5.2022 16:26

Bakasetas çorabını alan Trabzonsporlu taraftarla buluştu

Bakasetas çorabını alan Trabzonsporlu taraftarla buluştu

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği maç sonundaki kutlamalarda, çorabını alan taraftarla bir araya geldi.

Bordo-Mavili kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan video, "Taraftar Hikayeleri'nde şampiyonluk maçından unutulmaz bir 'hatıra' var, Anastasios Bakasetasın çorapları" etiketiyle paylaşıldı. Görüntüde, kutlamalar için sahaya çıkan Anastasios Bakasetas'ın ayağında kalan diğer çorabıyla takım arkadaşlarının yanına döndüğü görülüyor.

ÖMER KOÇ: ZOR OLDU AMA ÇORABINI ALDIK
Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası şampiyonluk kutlamaları için sahaya inen taraftar Ömer Koç ise kutlamalarda yaşananları anlattı. Hatıra kalması için Anastasios Bakasetas'ın tişörtünü almak istediğini anlatan Koç, Anastasios Bakasetas'ın etrafını yaklaşık 30 kişilik bir taraftar grubunun sardığını belirterek, "Ayak tarafları bana gelmişti, çorabının ikisini de çıkarıp almak istedim, bir tanesini çektim yarıda kaldı. Alamadım o kadar kalabalıkta öbür ayağındaki çorabını aldım. Zor oldu ama çorabını aldık" ifadelerini kullandı.

"BİR ANDA AYAĞIMDAN ÇORABIMI ALDI"
Koç, Anastasios Bakasetas'ın çorabının tekini görmek için çok sayıda kişinin kendisini ziyaret ettiğini belirtti. Taraftar Koç, çerçeve içerisine koyduğu Anastasios Bakasetas'ın tek çorabı ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni ziyaret etti.

Koç ile görüşen Anastasios Bakasetas, "O anda biri vardı orada, onun olduğunu bilmiyordum. Bir anda ayağımdan çorabımı aldı, bende çok eğlendim." dedi. Anastasios Bakasetas, çorabının yanı sıra imzaladığı Bordo- Mavili formayı da Koç'a hediye etti.

Trabzonsporlu Bakasetas, kutlamalarda çorabını alan taraftarla buluştu

EN ÇOK OKUNANLAR

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu ‘tadilat’
SON DAKİKA: Atilla Taş’tan Canan Kaftancıoğlu’na olay sözler: Nefret ediyorum artık sizden…
Alman basını: Ekonomide Türkiye mucizesi
SON DAKİKA: Eşi benzeri görülmemiş dava! Rus sevgilisi evlilik teklifini reddedince...
SON DAKİKA: Başsavcılık terör örgütünün tomografisini çekti! İşte FETÖ'nün inine giriş şartları... Korkunç itiraflar
Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
SON DAKİKA: Rus generallerin suikastı iddiası dünya gündemine bomba gibi düşmüştü… Pentagon’dan flaş açıklama!
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu! Tüm hastanelere gönderildi
Memleket kalkınıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakasetas çorabını alan Trabzonsporlu taraftarla buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA