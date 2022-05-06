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Giriş Tarihi: 6.5.2022 11:58

Beşiktaş'ta Can Bozdoğan ve Umut Meraş sevinci

AA
Beşiktaş’ta Can Bozdoğan ve Umut Meraş sevinci

Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bozdoğan ve Umut Meraş'ın ise katılım sağladığı antrenman, basına açık bölümün ardından taktik çalışmalarıyla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki ilk 15 dakikası basına açılan idman, teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve pas çalışmaları yapılan ilk 15 dakikalık bölümde futbolcuların keyifli olduğu görüldü.

Sakatlıkları devam eden kaleci Mert Günok, Gökhan Töre ve Mehmet Topal antrenmana katılmadı. Can Bozdoğan ve Umut Meraş'ın ise katılım sağladığı antrenman, basına açık bölümün ardından taktik çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanı siyah-beyazlı kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı da izledi.

SON ANTRENMAN YARIN
Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile yapılacak maçta, futbolcular Montero ve Rosier sarı kart cezalısı oldukları için görev alamayacak. Siyah-beyazlı takım yarın son antrenmanı yapıp kampa girecek.

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Beşiktaş'ta Can Bozdoğan ve Umut Meraş sevinci
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