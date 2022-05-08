Madrid derbisini Atletico Madrid kazandı!

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone de "Real Madrid'e büyük bir saygı gösteriyorum ama taraftarımıza daha fazla" diyerek, kulübün kararına destek verdi.

La Liga tarihinde geçmişte, iki ezeli rakip Barcelona ve Real Madrid'de de benzer olaylar yaşanırken, Atletico'nun aldığı karar bu tartışmaları bir kez daha gündeme getirerek, İspanyol basınında ve sosyal medyada polemik konusu oldu.