Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Milan, Verona deplasmanında 3 golle kazandı!
Giriş Tarihi: 9.5.2022 01:30

Milan, Verona deplasmanında 3 golle kazandı!

AA
Milan, Verona deplasmanında 3 golle kazandı!

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Milan, Hellas Verona'yı 3-1 yendi. Konuk ekibin galibiyet gollerini Sandro Tonali (2) ve Alessandro Florenzi kaydetti.

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Milan, orta sıralardaki Hellas Verona'ya konuk oldu. Karşılaşmada ilk golü ev sahibi takım, 38. dakikada Davide Faraoni ile buldu: 1-0. Milan, bu gole 45+1. dakikada Sandro Tonali ile yanıt verdi ve maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının başında konuk takım, Tonali ile 50. dakikada bir gol daha buldu ve maçta öne 2-1 öne geçti. 86. dakikada Alessandro Florenzi, Milan adına farkı 2'ye çıkaran golü attı: 3-1. Kırmızı-siyahlı takım, geriye düştüğü maçta Hellas Verona'yı 3-1 yenerek, puanını 80'e yükseltti. Milan, maç fazlasıyla kaptırdığı liderlik koltuğunu Inter'den geri aldı.

Milan, bu maçla ligde üst üste 4. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini de 14 maça çıkardı. Serie A'da 2021-2022 sezonunun bitimine iki hafta kala Milan, Inter'in 2 puan önünde yer alıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milyonların gözü bu toplantıya çevrildi! Masada 4 önemli ana başlık var
İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı
Yenikapı'da Trabzonspor fırtınası! Şampiyonluk kutlamalarında görsel şölen...
Son dakika: Sezonun son derbisinde kazanan çıkmadı! Beşiktaş ile Fenerbahçe yenişemedi
Son dakika: G7 ülkelerinden flaş Rus petrolü kararı
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
Son Dakika Haberler: Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Açıklandı: Hiçbir geçerliliği yok!
Kenan Evren bile tanırdı
İmamoğlu kendini neden imha etti?
Son dakika: Soyunma odası gerçeği! Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında...
ARKADAŞINA GÖNDER
Milan, Verona deplasmanında 3 golle kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA