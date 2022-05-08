Milan, Verona deplasmanında 3 golle kazandı!

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Milan, orta sıralardaki Hellas Verona'ya konuk oldu. Karşılaşmada ilk golü ev sahibi takım, 38. dakikada Davide Faraoni ile buldu: 1-0. Milan, bu gole 45+1. dakikada Sandro Tonali ile yanıt verdi ve maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.