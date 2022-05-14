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Giriş Tarihi: 14.5.2022

Transfer yok Emirhan var!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Transfer yok Emirhan var!

Genç futbolcu, yeni sezonda çok daha fazla 11 şansı bulacak. Temmuzda Gedson Fernandes’in takıma katılması ve Can Bozdoğan’ın bonservisinin alınmasıyla birlikte orta sahaya takviyeye gerek kalmayacak

Emirhan İlkhan son maçlarda gösterdiği performansla hocasının iyice gözüne girdi. Yeni sezonda birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan siyahbeyazlılar, Gedson Fernandes ile temmuz ayından itibaren birlikteliğine başlayacak. Kartal, orta saha için Gedson dışında kiralık olarak takımda bulunan Can Bozdoğan'ın bonservisini almayı ve ayrıca bir de yabancı alternatif takviyesi yapmayı planlıyordu. Ancak Emirhan'ın çıkışıyla birlikte planlama değişti. Genç ismi gelecek sezon vitrine koymayı amaçlayan Beşiktaş, yabancı transferini rafa kaldırmış durumda. Beşiktaş, Can'ın 1.8 milyon Euro olan satın alma opsiyonun düşürmek için de Schalke ile görüşmelerini sürdürüyor.

GÜVEN: KALMAK İSTİYORUM HOCAM
Beşiktaş'ta sözleşmesi biten oyuncular arasında yer alan Güven Yalçın, teknik direktör Valerien İsmael ile bir görüşme gerçekleştirdi. 23 yaşındaki genç forvet, bire bir yapılan mini toplantıda, "Takımda kalmak istiyorum, sizinle birlikte gelişeceğime inanıyorum. Onayınız olursa yoluma Beşiktaş'ta devam etmeyi düşünüyorum" dedi. Yönetim, İsmael'in olumlu görüş bildirdiği Güven'le son kez masaya oturacak. Yıllık ücret konusunda oyuncunun talep ettiği rakamla, Beşiktaş'ın önerdiği rakam arasında 300 bin Euro'luk fark olduğu belirtildi.

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Transfer yok Emirhan var!
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