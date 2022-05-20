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Giriş Tarihi: 20.5.2022 11:56

Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu

AA
Galatasaray’ın Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında bu akşam deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

Karşılaşma için Antalya'ya hareket eden sarı-kırmızılı takımda Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Arda Turan, Olimpiu Morutan ve Sofiane Feghouli kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Patrick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey.

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Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu
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