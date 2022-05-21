Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay - Kasımpaşa: 2-4 (ÖZET)
Giriş Tarihi: 21.5.2022 23:35

Altay - Kasımpaşa: 2-4 (ÖZET)

DHA
Altay - Kasımpaşa: 2-4 ÖZET

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Altay, sezonun son maçında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 4-2 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini Eysseric (2) ve Umut Bozok (2) kaydederken, Altay'ın golleri İbrahim ve penaltıdan Kappel'den geldi.

Bu sonuçla Kasımpaşa sezonu 53, Altay ise 34 puanla tamamladı. Altaylı taraftarlar bitiş düdüğünün ardından futbolcularını alkışlarla destekledi.
31'inci dakikada Altay'ın sağdan kazandığı kornerde Rodriguez'in vuruşunda yakın direğe çarpan top auta çıktı.
35'inci dakikada Kasımpaşa sol çaprazdan frikik kazandı. Eysseric'in yakın direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
42'nci dakikada Eysseric'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Umut, düzgün bir vuruşla kaleci Cihan'ı avladı: 0-2.
45+1'inci dakikada Altay farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Ceyhun'un ortasında arka direkte kendini unutturan İbrahim kafayla topu filelere yolladı: 1-2.
İlk yarı bu skorla sona erdi.
50'nci dakikada sağdan Fall'un pasında penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Eysseric'in plase vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.
63'üncü dakikada Hajradinovic'in akıl dolu pasında kale önündeki Umut, net fırsatı gole çevirdi: 1-4.
81'inci dakikada Travnik'in ceza sahasında elle oynaması sonrası ev sahibi ekibin kazandığı penaltıda Kappel hata yapmadı: 2-4.
Kasımpaşa maçı 4-2 kazandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki skandalda dudak uçuklatan rakam! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı
Maymun çiçeği virüsünde skandal gerçek! Belçika’da salgına ‘fetiş’ neden oldu!
Son dakika: YPG/PKK’dan yeni kirli oyun
SON DAKİKA: İsveç ve Finlandiya ile peş peşe NATO teması! Başkan Erdoğan açık açık yüzlerine söyledi! Finlandiya'dan açıklama geldi
Buğdayda küresel oyun! Türkiye’de sorun yok
32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Bu akşam mutlaka izleyin
Son dakika: Monkeypox alarmı! Yeni bir salgın tehdidi mi?
FETÖ'nün yeni iletişim ağı deşifre oldu! Sinsi plan ortaya çıktı
Ünlü şefin restoranında istinat duvarı çöktü! Eski diplomatın feci sonu
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay - Kasımpaşa: 2-4 (ÖZET)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA