Altay - Kasımpaşa: 2-4 (ÖZET)

Bu sonuçla Kasımpaşa sezonu 53, Altay ise 34 puanla tamamladı. Altaylı taraftarlar bitiş düdüğünün ardından futbolcularını alkışlarla destekledi.

31'inci dakikada Altay'ın sağdan kazandığı kornerde Rodriguez'in vuruşunda yakın direğe çarpan top auta çıktı.

35'inci dakikada Kasımpaşa sol çaprazdan frikik kazandı. Eysseric'in yakın direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

42'nci dakikada Eysseric'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Umut, düzgün bir vuruşla kaleci Cihan'ı avladı: 0-2.

45+1'inci dakikada Altay farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Ceyhun'un ortasında arka direkte kendini unutturan İbrahim kafayla topu filelere yolladı: 1-2.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

50'nci dakikada sağdan Fall'un pasında penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Eysseric'in plase vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.

63'üncü dakikada Hajradinovic'in akıl dolu pasında kale önündeki Umut, net fırsatı gole çevirdi: 1-4.

81'inci dakikada Travnik'in ceza sahasında elle oynaması sonrası ev sahibi ekibin kazandığı penaltıda Kappel hata yapmadı: 2-4.

Kasımpaşa maçı 4-2 kazandı.

