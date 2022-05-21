İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye veda etti! "Hayırlısı ne ise o olsun"

"HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELDİK"

Bu sezonki performansları nedeniyle oyuncularını kutlayan Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezon ortasında göreve geldiğimde ne söylediysem, ne mesaj verdiysem o gayet iyi aldılar. Onlar bize destek verdi, verdikleri enerjiyle biz de onlara çok güzel bir reaksiyon gösterdik. Benim bütün hayalim, Fenerbahçe ruhunu tekrar ortaya çıkartan bir takım yaratmaktı. Ben ne söylediysem hepsini gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. O gün neredeysem bugün de aynı noktadayım. Taraftarlarımızı asla unutmayacağım. Birbirimize olan saygıyla, inancımızla biz bunları başardık. Her şeyin üstesinden geldik. Samandıra'daki mesailerle, yaptığımız çalışmalarla bu seviyeye geldik. En büyük pay sahibi oyuncularımdır. Oyuncularımı tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın da bize verdiği enerjiyle ilerledik.Onları mahcup etmedik. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık ve yaptığımızı düşünüyorum."