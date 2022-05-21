Juventus, Lazio karşısında son dakikada yediği golle beraberliğe razı oldu! Juventus 2-2 Lazio (ÖZET)

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım, 10. dakikada Dusan Vlahovic ile önce 1-0 öne geçti ardından Alvaro Morata'nın 36. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı, Juventus'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Lazio, 51. dakikada Juventuslu Alex Sandro'nun kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi: 2-1.

Maçın Juventus'un üstünlüğüyle biteceği düşünülürken Sergej Milinkovic-Savic, 90+6. dakikada müsabakada skoru eşitledi: 2-2.

Bu gol, maçın skorunu tayin etti ve Juventus ile Lazio, 2-2 berabere kaldı. İki takım da birer puana razı oldu.

Juventus, 70 puanla 4. sırada yer alırken, Lazio 63 puanla 5. basamakta yer buldu.

Diğer yandan, sezon sonunda Juventus'a veda edeceğini açıklayan Giorgio Chiellini, ilk 11'de başladığı maçın 18. dakikasında yerini Matthijs De Ligt'e bırakarak taraftarına veda etti. Siyah-beyazlı taraftarlar da emektar kaptanlarını ayakta alkışlayarak uğurladı.

Günün diğer maçında Sampdoria, konuk ettiği Fiorentina'yı 4-1 mağlup etti.

Serie A'da 2021-2022 sezonu, gelecek hafta sonu yapılacak 38. hafta maçlarıyla tamamlanacak.