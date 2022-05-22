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Giriş Tarihi: 22.5.2022

Kartal’dan buruk veda

Kartal’dan buruk veda

Evindeki son maçta taraftarlarına galibiyetle veda etmek isteyen siyah-beyazlı ekip, Rahmanovic’in golüyle geriye düştü. Uzatmalarda Kenan, skoru eşitleyen vuruşu yaptı

GÜLE GÜLE VİDA
Yönetimin, mali konularda anlaşamadığı Domagoj Vida'yı taraftarlar tribüne çağırıp üçlü çektirdi. Takım arkadaşları da Hırvat stoperi havaya attı.

MAESTRO OZİ!
2012 yılında siyah-beyazlı kulübün kapısından içeri adım atan Oğuzhan Özyakup sessiz sedasız Beşiktaş'tan ayrıldı. Süper Lig'in son maçında kadroya alınmayan Oğuzhan, taraftarlara veda edemese de siyah-beyazlı futbolseverler kendisini unutmadı, Vodafone Park'ta Oğuzhan için "Maestro Ozi" pankartı açıldı

BRUNO PAZ TRIBÜNDE
Adı Beşiktaş ve Antalyaspor ile anılan Bruno Paz, dünkü karşılaşmayı tribünden izledi. 24 yaşındaki Portekizli ön libero'nun SC Farense ile kiralık sözleşmesi sona erdi. Genç futbolcunun, Sporting'le mukavelesi ise 2023'te bitecek.

KENAN: HOCA 'HAZIR GELİN' DEDİ
Süper Lig'de 25 maçta forma giyen ve dün akşamla birlikte toplam 2 gol kaydeden Kenan Karaman, önümüzdeki sezon farklı Beşiktaş izlettirmek istediklerini söyledi. Kenan, "Hoca bize 'Yeni sezona herkes hazırlıklı gelsin' dedi. Çok sert ve iyi bir kamp dönemi geçireceğimizi söyledi" ifadelerini kullandı.

14 OYUNCU FİNAL YAPTI
Beşiktaş'ta son maç itibariyle sözleşmesi sona eren 14 oyuncu bulunuyor. Yeni sezona sil baştan bir kadroyla girecek olan siyah-beyazlılarda Atiba Hutchinson, Güven Yalçın, Can Bozdoğan ve Cyle Larin'in durumu nihai karara bağlanmazken diğer 10 isim yeni sezonda olmayacak

SÖZLEŞMESİ BİTENLER
1-Domagoj Vida 2-Atiba Hutchinson 3-Miralem Pjanic 4-Cyle Larin 5-Michy Batshuayi 6-Oğuzhan Özyakup 7-Güven Yalçın 8-Gökhan Töre 9-Mehmet Topal 10-Can Bozdoğan 11-Fabrice N'Sakala 12-Adem Ljajic 13-Jeremain Lens 14-Douglas

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Kartal’dan buruk veda
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