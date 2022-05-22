Kartal’dan buruk veda

Yönetimin, mali konularda anlaşamadığı Domagoj Vida'yı taraftarlar tribüne çağırıp üçlü çektirdi. Takım arkadaşları da Hırvat stoperi havaya attı.2012 yılında siyah-beyazlı kulübün kapısından içeri adım atan Oğuzhan Özyakup sessiz sedasız Beşiktaş'tan ayrıldı. Süper Lig'in son maçında kadroya alınmayan Oğuzhan, taraftarlara veda edemese de siyah-beyazlı futbolseverler kendisini unutmadı, Vodafone Park'ta Oğuzhan için "Maestro Ozi" pankartı açıldıAdı Beşiktaş ve Antalyaspor ile anılan Bruno Paz, dünkü karşılaşmayı tribünden izledi. 24 yaşındaki Portekizli ön libero'nun SC Farense ile kiralık sözleşmesi sona erdi. Genç futbolcunun, Sporting'le mukavelesi ise 2023'te bitecek.Süper Lig'de 25 maçta forma giyen ve dün akşamla birlikte toplam 2 gol kaydeden Kenan Karaman, önümüzdeki sezon farklı Beşiktaş izlettirmek istediklerini söyledi. Kenan, "Hoca bize 'Yeni sezona herkes hazırlıklı gelsin' dedi. Çok sert ve iyi bir kamp dönemi geçireceğimizi söyledi" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ta son maç itibariyle sözleşmesi sona eren 14 oyuncu bulunuyor. Yeni sezona sil baştan bir kadroyla girecek olan siyah-beyazlılarda Atiba Hutchinson, Güven Yalçın, Can Bozdoğan ve Cyle Larin'in durumu nihai karara bağlanmazken diğer 10 isim yeni sezonda olmayacak1-Domagoj Vida 2-Atiba Hutchinson 3-Miralem Pjanic 4-Cyle Larin 5-Michy Batshuayi 6-Oğuzhan Özyakup 7-Güven Yalçın 8-Gökhan Töre 9-Mehmet Topal 10-Can Bozdoğan 11-Fabrice N'Sakala 12-Adem Ljajic 13-Jeremain Lens 14-Douglas