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Giriş Tarihi: 26.5.2022 09:40 Son Güncelleme: 26.5.2022 09:44

Real Madrid transfer dönemine Gnabry ile damga vuracak! Münih'in prensi...

Real Madrid transfer dönemine Gnabry ile damga vuracak! Münih’in prensi...

Dünya devi Real Madrid, uzun süre görüşmelerde bulunduğu Fransız yıldız Kylian Mbappe transferini gerçekleştiremeyince gözünü Alman devine dikti. Madrid, Bayern Münih forması giyen yıldız futbolcu Serge Gnabry'i renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. İşte transferin tüm detayları..

Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'de kalma kararının ardından transfer piyasasına agresif bir giriş yapan Real Madrid, Aurelien Tchouameni'nin ardından bir sonraki hedefini Serge Gnabry olarak belirledi.

Bild'de yer alan habere göre; Real Madrid, Serge Gnabry ile gayrıresmi olarak görüşmelere başladı. Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2023 yazında sona erecek olan Serge Gnabry, Real Madrid'in yoğun ilgisi sonrası kulübüyle olan sözleşme yenileme görüşmelerine de ara verdi.

Joshua Kimmich ve Leon Goretzka ile hızlı süren, üst düzey bir maaşın olduğu ve kısa sürede imzaların atıldığı bir sürecin ardından Serge Gnabry'nin, benzer bir maaşın kendisine verilmemesi nedeniyle de kulüp yönetimine de kızgın olduğu vurgulandı.

26 yaşındaki Serge Gnabry, 2017 yazında 8 milyon euro bonservisle Werder Bremen'den Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Gnabry, bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 45 maçta 17 gol atıp 10 asist yaptı.

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Real Madrid transfer dönemine Gnabry ile damga vuracak! Münih'in prensi...
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