Joshua Kimmich ve Leon Goretzka ile hızlı süren, üst düzey bir maaşın olduğu ve kısa sürede imzaların atıldığı bir sürecin ardından Serge Gnabry'nin, benzer bir maaşın kendisine verilmemesi nedeniyle de kulüp yönetimine de kızgın olduğu vurgulandı.