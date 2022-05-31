Cebrail Karayel takımı Altay’a veda etti!

"Hayat şansı ve biz futbolcuların bazı kırılma anları vardır. Altay bu noktada benim için en özel yerde olacak" diyen Cebrail, "Başta Büyük Altay camiasına, beraber mücadele verdiğim takım arkadaşlarım, teknik heyet, büyüklerim ve kardeşlerime, bizler için gece gündüz çalışan kulüp personelimize, beni en başından beri bağrına basan Büyük Altay taraftarına her şey için sonsuz teşekkür ediyorum. Belki yine, yeniden yollarımız kesişir, belki bir daha kesişmez. Ama her zaman kalbimin en güzel yerinde, en samimi duygularımda Büyük Altay var olacaktır. Haklarınızı helal edin" şeklinde konuştu. İsmi Konyaspor'la anılan Cebrail, geçen sezon Süper Lig'de 30 maçta 2462 dakika sahada kalıp 1 gol, 4 asistle oynadı.