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Giriş Tarihi: 31.5.2022 12:31

Cebrail Karayel takımı Altay'a veda etti!

DHA
Cebrail Karayel takımı Altay’a veda etti!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen ancak kötü gidişatı sonrası tekrar küme düşen Altay'da yaprak dökümü başladı. Takımın tecrübeli oyuncularından biri olan sağ bekte oynayan Cebrail Karayel, takımdan ayrıldığını açıkladı. Cebrail, paylaştığı mesajda taraftara ve kulübe teşekkür etti.

Sport Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'da takımdan ayrılan isimlere Cebrail Karayel de eklendi. Sözleşmesi sona eren tecrübeli sağ bek sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında, "Geldiğimde çok duymuştum, 'Büyük Altay'ın ekmeğini yiyen, suyunu içen burayı asla unutamaz' diye. İlk başlarda anlayamamıştım. Ama bugün geldiğimiz noktada o sözün ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu yaşayarak anladım. Hep beraber enerjimizi vererek 18 yıllık hayalin peşinden koşarak yaşadığımız şampiyonluğu sene sonunda taçlandırmak ve Süper Lig'de devam etmek inanın sizin kadar benim de tek düşüncem ve arzumdu. İnanın şampiyon olduğumuz gün sizin kadar sevindim, sene sonunda sizler kadar üzüldüm bunu tüm kalbimle söylüyorum" dedi.

"Hayat şansı ve biz futbolcuların bazı kırılma anları vardır. Altay bu noktada benim için en özel yerde olacak" diyen Cebrail, "Başta Büyük Altay camiasına, beraber mücadele verdiğim takım arkadaşlarım, teknik heyet, büyüklerim ve kardeşlerime, bizler için gece gündüz çalışan kulüp personelimize, beni en başından beri bağrına basan Büyük Altay taraftarına her şey için sonsuz teşekkür ediyorum. Belki yine, yeniden yollarımız kesişir, belki bir daha kesişmez. Ama her zaman kalbimin en güzel yerinde, en samimi duygularımda Büyük Altay var olacaktır. Haklarınızı helal edin" şeklinde konuştu. İsmi Konyaspor'la anılan Cebrail, geçen sezon Süper Lig'de 30 maçta 2462 dakika sahada kalıp 1 gol, 4 asistle oynadı.

RODRIGUEZ'İN PARASI YATIRILDI

Altay'da Şilili sol kanat Martin Rodriguez'e serbest kalmaması için son ödeme gününde 220 bin Dolar yatırıldı. Siyah-beyazlılar böylelikle oyuncu ile davalık olmaktan kurtulurken, sözleşmesi devam eden Rodriguez bonservisini almak için Altay'a 300 bin dolar ödemek zorunda kaldı. Şilili futbolcunun tek taraflı fesih yapmasını engelleyerek yeni sezon alacağını da ödemekten kurtulan Altay'ın toplamda 1 milyon 250 bin Euro olası borçtan kurtulduğu ifade edildi. Talipleri olan ve kulübe veda eden Martin Rodriguez'in yaz transfer döneminde İzmir temsilcisine 300 bin dolar ödemesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Cebrail Karayel takımı Altay'a veda etti!
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