Antonio Rüdiger, Real Madrid’e transfer oldu! Resmi açıklama geldi...

Real Madrid, Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger'i kadrosuna kattı.
İspanyol kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki Rüdiger ile 4 sezonluk anlaşma imzalandığı duyuruldu. Rüdiger, son 5 yıldır İngiltere'nin Chelsea takımında forma giymiş ve sözleşmesi bu sezon sonunda bitmişti.
Alman futbolcu, 20 Haziran'da basına tanıtılacak.
CHELSEA KARİYERİ
Öte yandan, 2017 yılında Roma'dan 35 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, İngiliz ekibiyle çıktığı 203 maçta 12 gol ve 7 asist kaydetti.
İlk profesyonel sözleşmesini de 2012 senesinde VfB Stuttgart ile imzaladı. 2011-12 sezonunda paf takımda forma giydi. Burada sergilediği performansıyla sonraki sezon A takıma yükseldi.
2015 senesinde İtalya'nın önemli kulüplerinden Roma'ya kiralanan futbolcu, 2017 senesinin Temmuz ayında İngiltere'nin dev kulüplerinden olan Chelsea renklerine bağlandı. Ayrıca Rüdiger, 2014 senesinden bu yana Almanya Milli Takımı forması giymektedir.