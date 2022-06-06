Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji'nin başarısını SABAH'a anlattı! "Yeni başarı hikayesi yazma zamanı geldi"

FIBA Europecup Şampiyonu Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın kurucusu Hüseyin Yücel, yeni hedeflerini tüm içtenlikle SABAH SPOR'a anlattı: 27 Nisan akşamı kupayı kaldırdığımız anda yeni hikâyeler yazma dönemi başladı bile... Tüm ekibimizin başarıya doymadığını görüyor ve bundan mutluluk duyuyorum. Herkes şimdiden önümüzdeki sezon için heyecanlı. Muhtemelen gelecek yıl FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Orası elbette daha üst seviye takımların mücadele ettiği, sert bir lig. Bunun bilincindeyiz. Oradaki hedefimiz belki ilk sezon olmasa da Dörtlü Final'e ulaşmak ve şampiyon olmak. Etap etap gidelim diyoruz çünkü. Çıtayı iki tık değil bir tık üstüne çıkaralım. Önümüzdeki sezon da 'Var bir hayalimiz' diyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde final oynamayı hakikaten istiyoruz. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz.
İNANCIMIZI KAYBETMEDİK
Tüm takım sporlarında başarının anahtarı inanç ve takımdaşlık. Biz bu sene bunu çok iyi başardık diye düşünüyorum. Her takım gibi bizim de sezon içerisinde düştüğümüz, kalktığımız yerler oldu ama oyuncularımız, teknik ekibimiz ve çalışanlarımız hiçbir şekilde inancını kaybetmedi. Mesela Sporting CP'ye karşı evimizde oynadığımız çeyrek final rövanş maçı; bir ara çift hanelerle geriye düşmüştük. Kendime "Acaba olmayacak mı?" sorusunu sorduğum tek karşılaşma oydu. Ama takımımız neyse ki benim endişelerimi çabucak haksız çıkardı.
YILDIZLAR PROJEYE İNANIP, GELDİLER!
Bahçeşehir Koleji'nde aile ortamı var. Sam Dekker, Tarik Black, Jamar Smith gibi isimler saygıdeğer kariyerlere sahip, Avrupa'nın en üst seviye takımlarında oynayabilecek kalitede oyuncular. Ancak bizim sunduğumuz proje ve ortam onlara cazip geliyor. Burada hem saha içinde hem de saha dışında bir sorun yaşamayacaklarını, yaşasalar bile hemen çözüleceğini biliyorlar. Bu da onlara basketbol dışında bir şeyle uğraşmama şansı tanıyor ve en iyilerini sahaya yansıtabiliyorlar. Bu anlamda ekibimizin başarılı bir iş çıkardığını söyleyebilirim.
EMEK VE İSTİKRAR BAŞARIYI GETİRİYOR
Futbolda sürekli bir kısır döngü var. Ama diğer branşlara bakınca orada bir düzen mevcut, bir istikrar var daha doğrusu. Sonuçta biz de geçen sene kulübü kurup ertesi yıl şampiyon olmadık. Bu 5. yılımızda gelen bir şampiyonluk. Organizasyon, emek, istikrar gerekiyor. Bu da akabinde başarıyı getiriyor.
VAKIFBANK BİZE CESARET VERDİ
VakıfBank, bizim için en önemli ilham kaynaklarından bir tanesiydi. Onların Türk bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandırması bize de cesaret verdi ve bu yola çıktık. Türk sporuna sağladıkları hizmetler için kendilerine teşekkürü borç bilirim. Kulübümüzün de başkalarına muhakkak ilham ve cesaret verdiğine inanıyorum. Dürüst olmak gerekirse bunun düşüncesi bile onur ve gurur verici.
FUTBOLA FARK ATTIK
İlgi olarak futbolun önüne geçmek çok zor ama başarı anlamında gerçekten basketbol ve voleybol fark atıyor. Çünkü Avrupa'nın en büyük kupaları hem basketbol hem voleybolda geldi. Basketbolda özellikle ciddi bir seyirci kitlesi var. Sadece Avrupa bazında bakmamak lazım. Amerika'da EuroLeague'i izleyen ciddi bir taraftara sahibiz. Bu da ülke tanıtımına katkı sağlıyor.