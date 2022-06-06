Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji'nin başarısını SABAH'a anlattı! "Yeni başarı hikayesi yazma zamanı geldi"

VAKIFBANK BİZE CESARET VERDİ

VakıfBank, bizim için en önemli ilham kaynaklarından bir tanesiydi. Onların Türk bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandırması bize de cesaret verdi ve bu yola çıktık. Türk sporuna sağladıkları hizmetler için kendilerine teşekkürü borç bilirim. Kulübümüzün de başkalarına muhakkak ilham ve cesaret verdiğine inanıyorum. Dürüst olmak gerekirse bunun düşüncesi bile onur ve gurur verici.

FUTBOLA FARK ATTIK

İlgi olarak futbolun önüne geçmek çok zor ama başarı anlamında gerçekten basketbol ve voleybol fark atıyor. Çünkü Avrupa'nın en büyük kupaları hem basketbol hem voleybolda geldi. Basketbolda özellikle ciddi bir seyirci kitlesi var. Sadece Avrupa bazında bakmamak lazım. Amerika'da EuroLeague'i izleyen ciddi bir taraftara sahibiz. Bu da ülke tanıtımına katkı sağlıyor.