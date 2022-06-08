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Giriş Tarihi: 8.6.2022 13:55

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman: Var gücümüzle çalışacağız

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman: Var gücümüzle çalışacağız

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da 10 yıl görev yapan Hüseyin Eroğlu'nun yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ufuk Kahraman, açıklamalarda bulundu. Kahraman, "Ekibimle, Altınordu FK'nın belirlemiş olduğu misyon ve vizyon ile çalışmaya devam edip bu toprakların çocuklarına önce kulübümüzde, sonra da yurt dışında onların ülkemizi temsil etmeleri için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da 10 yıl görev yapan Hüseyin Eroğlu'nun yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ufuk Kahraman, "Ekibimle, Altınordu FK'nın belirlemiş olduğu misyon ve vizyon ile çalışmaya devam edip bu toprakların çocuklarına önce kulübümüzde, sonra da yurt dışında onların ülkemizi temsil etmeleri için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan yazısında yıllarca yardımcı antrenörlüğünü yaptığı Hüseyin Eroğlu'na teşekkür eden Ufuk Kahraman, "Hüseyin hoca zaten Altınordu ile özdeşleşen bir isimdi, artık yeni bir yola çıktı. Senin bıraktığın emaneti daha iyi yerlere taşıyacağımıza hiç şüphen olmasın. Altınordumuza ve bana kattığın her değer için teşekkürler" mesajı verdi.

2012 yılından beri Altınordu A takımında antrenör olarak görev yaptığını ve UEFA Pro Lisans sahibi olduğunu belirten Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Şimdi artık A takımımızın başarısı için değerli ekibim ile birlikte ter dökeceğim. Misyonumuzun açılımındaki 'bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak' cümlesinin altını doldurmak istiyorum. Türkiye'de ve dünyada örnek gösterilen bir tesisleşmeye sahibiz. Çok önem verdiğimiz Altınordu Futbol Akademisi'ni A takımımızın oyuncusu deposu olarak niteliyorum. A takımımızın iskeletini oluşturduğumuz Öz Kaynak Sistemi oyuncularımız bizim geleceğimiz, biz de bu geleceğe en iyi şekilde sahip çıkmak için onları yerinde izleyip gelişimlerini her zaman takip ettik ve etmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

"BİRÇOK GENCİMİZ İYİ NOKTALARA GELECEK"

Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracaklarını ifade eden Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Geçmiş yıllarda nasıl buradan Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke Özer, Ravil Tagir, Oğulcan Ülgün, Barış ve Kerim Alıcı, Burak İnce, Enis Destan çıktıysa; bundan sonra da Emircan Gürlük, Sami Satılmış, Furkan Metin, Serhat Öztaşdelen ve daha birçok genç yeteneklerimiz çok iyi noktalara gelecektir. Altınordu organizasyonu olarak Öz Kaynak Sistemi'nin Türk futbolunun geleceği olduğu farkındalığını herkese aşılamak için var gücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz. Türk gençlerine inanıyor, güveniyor, onlara fırsat eşitliği sağlıyor ve 'Yerelden Evrensele' mottomuzu yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman: Var gücümüzle çalışacağız
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