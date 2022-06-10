Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da seçim günü geldi! Genel kurul yarın yapılacak...
Giriş Tarihi: 10.6.2022 11:32 Son Güncelleme: 10.6.2022 11:36

Galatasaray'da seçim günü geldi! Genel kurul yarın yapılacak...

AA
Galatasaray’da seçim günü geldi! Genel kurul yarın yapılacak...

Galatasaray'da Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yarışacağı olağanüstü seçimli genel kurulu yarın yapılacak. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'ın 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.

Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyenin sandık başına gidebileceği duyuruldu.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 24 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.

BAŞKANLIK İÇİN 2 ADAY

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışı verecek.

Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

ADAYLARIN LİSTELERİ

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Dursun Özbek:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

Eşref Hamamcıoğlu:

Asıl: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

Yedek: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA! EYT'liler ve sözleşmeli memurlar için yol haritası belli oldu! İşte EYT'de son durum ve öne çıkan tarih
EMEKLİLERE MÜJDE! Temmuz emekli zammı geliyor: SSK BAĞKUR en yüksek ve en düşük 2022 Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı ile ilgili flaş gelişme! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Maaşlarda Temmuz’da ek zam gelecek mi?
SON DAKİKA: Emekli zammı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2022 Temmuzda en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm bilgiler...
SON DAKİKA: İtalya'da helikopter radardan kayboldu: Kayıp helikopterin içinde 4 Türk bulunuyordu! İlk açıklama geldi
Asgari ücrete Temmuz’da zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak? | İŞTE ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA HABERİNDEN DETAYLAR
SİGARA FİYATLARI YENİ VE GÜNCEL LİSTESİ: Marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? BAT, JTİ, Philip Morris 10 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi?
Benzin fiyatı arttı mı, benzine zam geldi mi? Akaryakıt zammı ile benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son dakika: Ekonomide yeni adım açıklandı: Bakanlıktan Gelire endeksli senet (GES) hamlesi
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için ÇİFTE formül! Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'dan Temmuz zammı açıklaması: Asgari ücrete ek, ara zam yapılacak mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da seçim günü geldi! Genel kurul yarın yapılacak...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA