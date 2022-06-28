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Giriş Tarihi: 28.6.2022 14:27

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Giuseppe Pezzella'nın peşine düştü

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Giuseppe Pezzella’nın peşine düştü

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin geride kalan sezonu kiralık olarak Atalanta'da geçiren Giuseppe Pezzella için devreye girdiği belirtildi.

Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör Jorge Jesus'la yaptığı transfer planlamasına göre takviye edilmesi düşünülen yerlerden birisi de sol bek bölgesi…

FERDİ REKABETE SOKULACAK

Bir türlü bekleneni veremeyen Filip Novak'la yolları ayırma kararı alan sarı-lacivertliler, sezon boyunda Ferdi Kadıoğlu ile rekabet edecebilecek bir sol bek transferi yapmak istiyor.

İtalyan basınına göre Fenerbahçe, Parma formasını giyen Giuseppe Pezzella ile ilgileniyor. Sky Sport'un verdiği haberde, sarı-lacivertlilerin hem Parma hem de İtalyan yıldız ile temasa geçtiği belirtildi.

ÜÇ ASİSTİ VAR

Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Pezzella geçtiğimiz sezon Atalanta'da kiralık olarak oynamıştı. Atalanta formasıyla 29 resmi maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu 3 asist yaptı.

PARMA'YA GEÇTİ

İtalya'nın tüm alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen Giuseppe Pezzella, Palermo altyapısında yetişti. 2017 yılında 4.5 milyon Euro karşılığında Udinese'ye transfer olan yıldız futbolcu, Genoa ve Parma'da kiralık oynadıktan sonra 2020 yılında 5 milyon 750 bin Euro'ya bonservisiyle beraber Parma'ya geçti. (Takvim)

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Giuseppe Pezzella'nın peşine düştü
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