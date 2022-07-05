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Giriş Tarihi: 5.7.2022 12:00

Cebrail Karayel: Avrupa'da başarılı olmamız gerekiyor

İHA
Cebrail Karayel: Avrupa’da başarılı olmamız gerekiyor

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Konyaspor’da yeni transfer Cebrail Karayel açıklamalarda bulundu. Avrupa’da 21 Temmuz tarihinde deplasmanda Bate Borisov ile oynayacakları maça vatan meselesi olarak baktığını belirten Karayel, “Avrupa farklı bir mecra, ben konuya vatan meselesi olarak bakıyorum. Orada başarılı olmamız gerekiyor. Kulübümüzü temsil ettiğimiz kadar Avrupa’da ülkemizi de temsil edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'ne katılmaya hak kazanan Konyaspor, kamp sürecine Erzurum'da devam ediyor. Avrupa ve Süper Lig'e daha güçlü başlamak isteyen Konyaspor kadrosuna takviye yapmaya da devam ediyor. Konyaspor'a yeni transfer olarak kamp kadrosuna dahil olan ve çalışmalarını hızla sürdüren Cebrail Karayel, çok kaliteli bir kulübe geldiği için heyecanlı olduğunu ifade etti. Avrupa maçında taraftarların önüne çıkacağı günü sabırsızlıkla beklediğini belirten tecrübeli futbolcu, İlhan Palut deyince aklına 'taktik' kelimesinin geldiğini söyledi.

"Avrupa maçına hazır olmak için hızla çalışıyoruz"

Avrupa maçı için Erzurum'da hazırlıklarına devam ettiklerini söyleyen Konyaspor'un sağ beki Cebrail Karayel, "Erzurum mevki olarak biraz yüksek bir konumda bulunuyor. İlk gün nefes konusunda alışamamıştık. Gün geçtikçe buranın havasına alışıyoruz, çalışmalarımız güzel ilerliyor. Önümüzdeki Avrupa maçı için hızla çalışıyoruz. Hocamız her sene kamp için Erzurum tesislerini tercih ediyor. Saha zemini, yatak ve yemekler burada iyi seviyede. Bu nedenlerle Erzurum kampımız iyi ilerliyor" diye konuştu.

"Bireysel çalışmalarıma devam ediyorum"

Sezona hazır olmak için bireysel çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Karayel, "Bu sezon tatilimiz erken bitti. Yine de bireysel olarak çalışmalarıma devam ettim. Hiçbir profesyonel oyuncu performansında sıfıra inmemeli, bireysel çalışmalarına devam etmeli. Ben de bu yönde bireysel çalışmalarıma devam ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çok kurumsal ve kaliteli bir kulüpteyim"

Bu sezon da geçen sezon kadar başarılı olacaklarını belirten Karayel, "Konyaspor'da olduğum için heyecanlıyım çünkü çok kurumsal ve kaliteli bir kulüpteyim. Kapıdan içeri girdiğiniz ilk andan itibaren bunu hissediyorsunuz. Bu sezon da geçen sezonki başarımızı yakalamak istiyoruz. Kaliteli bir hocamız ve çok iyi bir kadromuz var. Arkadaşlık ve aile ortamımız da güzel. En az geçen sezonki kadar başarılı olacağız" dedi.

"İlhan Palut deyince aklıma 'taktik' kelimesi geliyor"

Teknik Direktör İlhan Palut'u çok başarılı bulduğunu söyleyen Karayel, "İlhan Palut deyince aklıma 'taktik' kelimesi geliyor. O başımızdayken rakiplerimizden 2-3 adım daha ileri düşünüyoruz. Yavaştan taktik antrenmanlarımıza da başladık. Her geçen gün kendisine daha çok hayran kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Avrupa farklı mecra, bu konuya vatan meselesi olarak bakıyorum"

Avrupa'da oynayacakları maça vatan meselesi olarak baktığını da belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Geldiğim andan itibaren kendimi buraya ait hissettim. Takıma katkı sağlamak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Şu anda benim mevkimde iki kişiyiz. İlk 11 oyuncusu olmak için çok çalışıyorum. Avrupa farklı bir mecra, ben konuya vatan meselesi olarak bakıyorum. Orada başarılı olmamız gerekiyor. Kulübümüzü temsil ettiğimiz kadar Avrupa'da ülkemizi de temsil edeceğiz. Başarılı olabilmek için de çok kaliteli bir takımımız var ve bu yönde çalışıyoruz" dedi.

"Taraftarların önüne çıkacağım maçı sabırsızlıkla bekliyorum"

Bir an önce Konyaspor taraftarlarıyla buluşmak istediğini ifade eden Cebrail Karayel, "Konya'ya deplasmana geldiğimde taraftarları beni heyecanlandırıyordu. Pandemi döneminde biraz sıkıntılar oldu ama ben taraftarlarımızdan muazzam bir yoğunluk bekliyorum. Taraftarlarımızın önüne çıkacağım ilk anı sabırsızlıkla bekliyorum. 21'inde deplasmanda oynayacağız ama ilk iç saha maçımızda taraftarlarımızın tribünleri doldurmasını bekliyorum. Bizim için 12. adam olacaklar, onların çok iyi itici bir gücü var" şeklinde konuştu.

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Cebrail Karayel: Avrupa'da başarılı olmamız gerekiyor
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