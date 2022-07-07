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Giriş Tarihi: 7.7.2022 10:39

Fenerbahçe'de Jamie Vardy iddiaları! Taraftarlar kampanya başlattı

Fenerbahçe’de Jamie Vardy iddiaları! Taraftarlar kampanya başlattı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, golcü arayışlarına devam ederken, sosyal medya üzerinden yıldız golcü Jamie Vardy iddiaları gündeme geldi. İşte tüm detaylar...

Jorge Jesus ile yeni sezona başlayan sarı-lacivertlilerde golcü sorunu devam ediyor. Portekizli hocanın da eldeki forvetlerden memnun olmaması üzerine harekete geçen Sarı Kanarya'da sürpriz bir isim taraftarlar tarafından ortaya atıldı.

JAMIE VARDY FENERBAHÇELİLERİN HEDEFİ OLDU
Sosyal medyada ayaklanan taraftarlar, Leicester City'nin yıldız golcüsü Jamie Vardy'nin Fenerbahçe'ye transfer edilmesi içim kampanya başlattı.

Başkan Ali Koç'a golcü transferinin halen gerçekleşmediği için isyan eden Fenerbahçeliler, İngiliz golcünün transfer edilmesini istedi.

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Fenerbahçe'de Jamie Vardy iddiaları! Taraftarlar kampanya başlattı
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