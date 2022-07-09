Son dakika: Selçuk İnan’dan SABAH Spor’a çok özel açıklamalar! Fatih Terim’in ayrılık süreci hakkında çarpıcı sözler...

Burak Elmas, Fatih Terim ile neden yolları ayırdı? O süreçte neler yaşandı?

"Bu ayrılık, bizim de beklemediğimiz ve anlam veremediğimiz bir durumdu. Çünkü Fatih Terim çok rahattı. Belli bir proje kapsamında çalışmalar başlamıştı. Şampiyonluk lafı dahi edilmemişti. Avrupa'da başarılı olmak çok önemliydi. Oyuncuları Avrupa'da önemli bir isim haline getirmek, mümkünse onları yurt dışına satmak projenin önemli bir parçasıydı. Şampiyonluk Galatasaray'ın genlerinde var ancak böyle bir şey yaşayabilme durumu da mevcuttu. Yöneticiler ve başkan hoca ile konuşmuştu. Ancak her zaman inandığınız kişiler aynı kalmayabiliyor. Oysa ki, Fatih Terim kendisine güveniyordu. Hepimizi Avrupa için inandırmıştı."