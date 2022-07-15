Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Christian Eriksen, Manchester United'a transfer oldu
Giriş Tarihi: 15.7.2022 17:48

Christian Eriksen, Manchester United'a transfer oldu

Christian Eriksen, Manchester United’a transfer oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i transfer etti.

Manchester United Kulübü, Brentford'dan ayrılan ve serbest oyuncu statüsündeki Eriksen ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Profesyonel kariyerine 2010'da Ajax formasıyla başlayan 30 yaşındaki Eriksen, daha sonra Tottenham ve Inter'de oynamıştı.

Eriksen, 2020 Avrupa Şampiyonası maçında geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi süreci yaşayan Eriksen, sahalardan 6 ay uzak kalmıştı.

Inter, o dönem kadrosunda bulunan Danimarkalı futbolcunun sözleşmesini feshederken, tecrübeli orta saha oyuncusu, bu yılın başında ise 6 aylığına Brentford ile anlaşmıştı.

Premier Lig kariyerinde şu ana kadar 237 maça çıkan Eriksen, 52 gol ve 71 asistlik performans sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NE OLDU? | 15 Temmuz 2022 Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, sürekli olarak duruyor hatası nedir, ne zaman düzelir, düzeldi mi, giriş yapılıyor mu?
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, ne zaman ödenecek? Enflasyon farkı sonrası memur ve memur emeklisi maaş ödeme tarihleri 2022!
YKS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK TARİH! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM AİS ile TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuçları sorgulama ekranı
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler başvurabilir?
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz bugün otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İşte 15 temmuz 2022 toplu taşıma ücret tarifesi!
SON DAKİKA: CHP'li vekil sordu, Kılıçdaroğlu açıkladı: Cumhurbaşkanı adayıyım! Şimdi gözler 6'lı masada...
Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Sağlıkta güvenlik için yeni adımlar...
Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 15 Temmuz 2022 bugün MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo dağıtım yapıyor mu, kapalı mı, tatil mi?
15 Temmuz sözleri ve mesajları 2022: Türk bayraklı, duygu dolu, anlamlı 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü mesajları, sözleri ve fotoğrafları
Son dakika: ABD'den skandal karar! F-16 satışında Yunanistan'a boyun eğdiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Christian Eriksen, Manchester United'a transfer oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA