Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! "Yeni sezon için en iyi kadroyu kuracağız"

Yeni oyuncuları bir an önce takıma katmak için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Özbek, Yunus Akgün ve Emin Bayram'ın performansıyla ilgili olarak da "Yunus bir gol ve bir asistle oynadı. Harikaydı. Emin de çok güzel, hatasız oynadı. Galatasaray'ın büyük bir kazanımıdır." değerlendirmesinde bulundu.