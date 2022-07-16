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Giriş Tarihi: 16.7.2022 23:14 Son Güncelleme: 16.7.2022 23:20

Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! "Yeni sezon için en iyi kadroyu kuracağız"

AA
Dursun Özbek’ten transfer açıklaması! Yeni sezon için en iyi kadroyu kuracağız

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, takımlarındaki eksiklikleri gidermek ve iyi bir takım kurmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Dursun Özbek, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takımın, Çekya'nın Sigma Olomouc ekibini 2-0 yendiği hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıklarının iyi bir şekilde devam ettiğini aktaran Özbek, "Takım giderek gelişiyor. Hazırlık dönemi çok iyi devam ediyor. Özellikle maçın ikinci yarısındaki oyunumuz çok iyiydi. Mustafa Muhammed üçüncü golü kaçırdı. Ben takımın oyunundan memnunum. Özellikle taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onlar için ayrılan tribün tamamen dolu. Onların desteği performansımızı arttırıyor." diye konuştu.

Takımdaki eksikliklerini bildiklerini aktaran Özbek, "Zaten bu hazırlık çalışmaları onu da gösteriyor. Eksiklerimizi telafi etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Teknik kadro ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım konunun üzerine eğilmiş vaziyette. Yeni sezon için en iyi kadroyu kuracağız. İyi bir sezon geçireceğimizi umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni oyuncuları bir an önce takıma katmak için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Özbek, Yunus Akgün ve Emin Bayram'ın performansıyla ilgili olarak da "Yunus bir gol ve bir asistle oynadı. Harikaydı. Emin de çok güzel, hatasız oynadı. Galatasaray'ın büyük bir kazanımıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! "Yeni sezon için en iyi kadroyu kuracağız"
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