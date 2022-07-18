Galatasaray’ın Avusturya’daki son rakibi Pardubice

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda futbolcular daha sonra dört grup halinde iki yarı sahada çift kale maç oynadı. Yoğun tempoda geçen antrenmanda futbolcuların oldukça hırslı oldukları gözlendi.

Emin Bayram ve Mustafa Muhammed, ağrıları nedeniyle son bölümde antrenmanı bıraktı. Rahatsızlığı olduğu belirtilen Abdülkerim Bardakcı, antrenmanda yer almadı. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

SON RAKİP PARDUBICE

Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçını yarın Çekya'nın Pardubice ekibi ile yapacak. Graz'daki Weinzödl Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, bu maçın ardından 14 günlük Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.