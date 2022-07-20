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Giriş Tarihi: 20.7.2022 10:27

Beşiktaş'ın yeni savunmacı adayı Daniel Amartey!

Beşiktaş’ın yeni savunmacı adayı Daniel Amartey!

Valerien Ismael önderliğinde yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Domagoj Vida'nın yerine Leicester City'nin formasını giyen yıldız savunmacı Daniel Amartey ile anlaşmaya çok yakın. İşte tüm detaylar...

Domagoj Vida ile yollarını ayırdıktan sonra Wolverhampton'dan Romain Saiss'i kadrosuna katan ve bir stoper takviyesi daha planlayan Beşiktaş 'ta flaş bir isim ön plana çıkıyor. Daha önce de Kara Kartal'ın gündemine gelen Daniel Amartey ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin formasını giyen yıldız savunmacı ile Kara Kartal'ın ciddi bir şekilde ilgilendiği öne sürüldü. Gana basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın, 27 yaşındaki stopere yıllık 2 milyon Euro maaş teklif etmeye hazırlandığı iddia edildi.

DÜNYA KUPASI'NI BEKLİYOR

Ada temsilcisi ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Amartey'in Kasım ayında düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda da Gana'nın kadrosunda olması bekleniyor. Bu arada 2016 yılında Leicester'ın yolunu tutan Amartey, 41 kez Gana Milli Takımı'nın da formasını giydi. Yıldız oyuncu, geride kalan sezonda Premier Lig'de 39 maçta görev yaptı.

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Beşiktaş'ın yeni savunmacı adayı Daniel Amartey!
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