Domagoj Vida ile yollarını ayırdıktan sonra Wolverhampton'dan Romain Saiss'i kadrosuna katan ve bir stoper takviyesi daha planlayan Beşiktaş 'ta flaş bir isim ön plana çıkıyor. Daha önce de Kara Kartal'ın gündemine gelen Daniel Amartey ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin formasını giyen yıldız savunmacı ile Kara Kartal'ın ciddi bir şekilde ilgilendiği öne sürüldü. Gana basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın, 27 yaşındaki stopere yıllık 2 milyon Euro maaş teklif etmeye hazırlandığı iddia edildi.