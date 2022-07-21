Medipol Başakşehir turu İsrail’e bıraktı! Maccabi Netanya İstanbul’dan beraberlikle döndü

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı konuk etti. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 1-1 berabere bitti. Konuk ekip, 2'de Gil Itzhak ile öne geçerken Medipol Başakşehir 81'de yeni transfer Patryk Szysz'in golüyle eşitliği yakaladı.
MAÇTAN DAKİKALAR!
2. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Twumasi'nin altı pas önüne yaptığı ortaya Itzhak kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
9. dakikada Medipol Başakşehir beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan Serdar Gürler'in arka direğe ortasını Deniz Türüç altıpas önüne indirdi. Okaka zor pozisyonda son anda meşin yuvarlağa dokundu, kaleci köşeye giden topu iki hamlede kontrol etti.
21. dakikada turuncu-lacivertli ekip net bir fırsatı kullanamadı. Taç atışını hızlı kullanan Caiçara topu Deniz Türüç'e attı. Deniz sağ kanattan bekletmeden arka direğe ortasını yaptı, uygun pozisyonda topla buluşan Serdar'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
40. dakikada Maccabi Netanya'nın orta saha oyuncusu Avraham'ın kalecisi Nitzan'a attığı sert geri pasında top kaleci Nitzan'ın üzerinden geçti ve az farkla yandan dışarıya çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
YENİ TRANSFER LUCAS BİGLİA İLK 11'DE!
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, yeni transfer Lucas Biglia'ya ilk 11'de şans verdi.
Emre Belözoğlu yeni transferlerden yalnızca Biglia'ya ilk 11'inde şans verirken, takımını sahaya Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Okaka ilk 11'iyle sürdü.
Deneyimli oyuncu Biglia, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına Maccabi Netanya karşısında çıktı. Turuncu-lacivertli takımın diğer yeni transferleri Mounir Chouiar, Patryk Szysz ve Ahmed Touba ise yedekler arasında yer aldı.
MACCABİ NETANYA TARAFTARLARINDAN MAÇA BÜYÜK İLGİ
İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'ya İstanbul deplasmanında taraftarları destek verdi. İsrailli taraftarlar, kale arkası tribününde kendilerine ayrılan yeri büyük oranda doldurdu.