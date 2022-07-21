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Giriş Tarihi: 21.7.2022 22:50 Son Güncelleme: 21.7.2022 22:56

Son dakika: Fenerbahçe, Joao Pedro transferini resmen açıkladı!

Son dakika: Fenerbahçe, Joao Pedro transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Cagliari forması giyen 30 yaşındaki oyuncu Joao Pedro ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağladığını belirtti.

Fenerbahçe, İtalya'nın Cagliari kulübünden golcü oyuncu Joao Pedro'yu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Euro ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 Euro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir."

JOAO PEDRO'DAN İLK SÖZLER

Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro, ilk açıklamalarında "Çok büyük bir kulübe geldim. Çok büyük mutluluk yaşıyorum. Eşsiz bir kulüp gerçekten, en iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Birlikte çok mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Fenerbahçe, Joao Pedro transferini resmen açıkladı!
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