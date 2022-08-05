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Giriş Tarihi: 5.8.2022 19:58

Alanyaspor, Sporting'den Idrissa Doumbiya'yı kiraladı

Alanyaspor, Sporting’den Idrissa Doumbiya’yı kiraladı

Alanyaspor, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting CP’den 24 yaşındaki ön libero oyuncusu Idrissa Doumbia’yı 1 yıllığına kiraladı.

Alanyaspor geçen sezon Portekiz Sporting'de forma giyen 24 yaşındaki ön libero Idrissa Doumbia'yı renklerine bağladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Son günlerde transferler biraz hız kazandı. Dün Lusamba'yıu transfer etmiştik. Bugün de Sporting CP'den İdrissa Doumbia'yı bir yıllığına kiraladık. Kendisi hazır bir oyuncu. Hem teknik heyetimizin hem transfer komitemizin istediği bir oyuncuydu. İnşallah camiamıza hayırlı uğurlu olur. Takımımıza katkı sağlayacağını düşünüyorum. Allah sakatlık vermeden iyi bir sezon geçirir. Her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi.

"ÇALIŞMALARA BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Başarılı futbolcu Idrissa Doumbia, "Daha önce burada oynayan Borja ile konuştum. Bana kulüple ilgili çok güzel şeyler söyledi. Burada olduğum için mutluyum. Çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

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Alanyaspor, Sporting'den Idrissa Doumbiya'yı kiraladı
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