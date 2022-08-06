Fenerbahçe’de forvet için yeni bir isim: Vangelis Pavlidis

İtalyan basınındaki habere göre Salernitana, AZ Alkmaar'ın golcüsü için 8 milyon artı bonuslar şeklinde bir teklifte bulundu. Fakat Pavlidis transferinde başka rakiplerin de bulunduğu aktarıldı. Habere göre Ajax, Fenerbahçe ve Lecce de Pavlidis'in transferi adına girişimlerde bulunuyorlar.