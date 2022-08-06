Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de forvet için yeni bir isim: Vangelis Pavlidis
Giriş Tarihi: 6.8.2022 15:18

Fenerbahçe'de forvet için yeni bir isim: Vangelis Pavlidis

Fenerbahçe’de forvet için yeni bir isim: Vangelis Pavlidis

Teknik direktör Jorge Jesus'un da belirttiği şekilde bir santrfor takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar forması giyen Yunan golcü Vangelis Pavlidis ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un da gündeme getirdiği şekilde bir santrfor takviyesi yapabilecek olan Fenerbahçe'nin son olarak AZ Alkmaar'dan Vangelis Pavlidis için devrede olduğu belirtildi.

İtalyan basınındaki habere göre Salernitana, AZ Alkmaar'ın golcüsü için 8 milyon artı bonuslar şeklinde bir teklifte bulundu. Fakat Pavlidis transferinde başka rakiplerin de bulunduğu aktarıldı. Habere göre Ajax, Fenerbahçe ve Lecce de Pavlidis'in transferi adına girişimlerde bulunuyorlar.

25 GOL ATIP 6 ASİST YAPTI
23 yaşındaki Yunan golcü, geçtiğimiz yaz 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Willem II'den AZ Alkmaar'a transfer olmuştu. Alkmaar ile ilk sezonunda toplam 51 maça çıkan Pavlidis; 25 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. (Sporx)

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS tercih sonuçları için kritik süreç başladı; gözler ÖSYM’de!
ÖSYM’den 2022 KPSS sınav yeri değişikliği uyarısı! KPSS sınav takvimi açıklandı mı?
KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı! İşte 2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi ve tarihleri
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 YKS tercih sonuçları için kritik süreç resmen başladı!
TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları ve tarihleri! TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir, ev fiyatları belli oldu mu?
Motorine ve benzine indirim peş peşe geldi! 5 Ağustos 2022 Cuma bugün akaryakıt fiyatları LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA! Dünyanın gözü Soçi'deydi: Başkan Erdoğan'dan FLAŞ Suriye mesajı! "Bölgeyi rahatlatacak"
O Abdülhamid’in kimse peşinden gitmez
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'dan Soçi dönüşü flaş açıklamalar! "Suriye konusunda Putin ile mutabık kaldık"
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de forvet için yeni bir isim: Vangelis Pavlidis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA