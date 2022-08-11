Süper Madrid!

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı müzesine götüren Eintracht Frankfurt, Süper Kupa mücadelesinde kozlarını paylaştı. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanan maçta zafere ulaşan taraf, 2-0'lık sonuçla Beyaz Şimşekler oldu. 37. dakikada1-0 öne geçen Real Madrid, soyunma odasına bu skorla üstün gitti. 65'te bu kezsahneye çıktı ve sonucu ilan etti. İspanyol devi, tarihinde 5. kez bu kupayı müzesine götürürken, Real Madrid kariyerinde 324. golünü atan Fransız yıldızZirvenin sahibi ise 450 golle Cristiano Ronaldo…