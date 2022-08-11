Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Madrid!
Giriş Tarihi: 11.8.2022

Süper Madrid!

Süper Madrid!

Helsinki’de oynanan finalde Alman ekibi Eintracht Frankfurt’u yenen İspanyol devi, 5. kez Süper Kupa’yı müzesine götürdü

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı müzesine götüren Eintracht Frankfurt, Süper Kupa mücadelesinde kozlarını paylaştı. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanan maçta zafere ulaşan taraf, 2-0'lık sonuçla Beyaz Şimşekler oldu. 37. dakikada David Alaba'nın golüyle 1-0 öne geçen Real Madrid, soyunma odasına bu skorla üstün gitti. 65'te bu kez Karim Benzema sahneye çıktı ve sonucu ilan etti. İspanyol devi, tarihinde 5. kez bu kupayı müzesine götürürken, Real Madrid kariyerinde 324. golünü atan Fransız yıldız Benzema, Raul'u (323) geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu. Zirvenin sahibi ise 450 golle Cristiano Ronaldo…

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı
Ağrı'da öldürülen terörist için HDP'den taziye töreni
SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geldi: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL oldu?
BİM aktüel ürünler psikolog gerçek mi, şaka mı, gerçekten seans satılıyor mu? Bugün BİM psikolog doğru mu?
Eğitimde yeni dönem: Kariyer yapan öğretmene 2 ile 4 bin lirayı aşan ek maaş
Son dakika: Milyonlarca adayı ilgilendiriyor! ÖSYM'den flaş KPSS açıklaması
Son dakika! Başkan Erdoğan: Slovenya ile savunma sanayii alanında ortak adımlar atacağız
Muharrem İnce Merdan Yanardağ’ı topa tuttu: Şerefim üzerine yemin ederim CHP ve İYİ Parti'den düzenli para alıyor
Çin savaş uçakları Tayvan Boğazı'nda 'orta çizgi'yi geçti
Mersin ve Adana’ya kayyum atanabilir
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Madrid!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA