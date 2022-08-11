Süper Madrid!

Helsinki’de oynanan finalde Alman ekibi Eintracht Frankfurt’u yenen İspanyol devi, 5. kez Süper Kupa’yı müzesine götürdü
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı müzesine götüren Eintracht Frankfurt, Süper Kupa mücadelesinde kozlarını paylaştı. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanan maçta zafere ulaşan taraf, 2-0'lık sonuçla Beyaz Şimşekler oldu. 37. dakikada David Alaba'nıngolüyle 1-0 öne geçen Real Madrid, soyunma odasına bu skorla üstün gitti. 65'te bu kez Karim Benzema sahneye çıktı ve sonucu ilan etti. İspanyol devi, tarihinde 5. kez bu kupayı müzesine götürürken, Real Madrid kariyerinde 324. golünü atan Fransız yıldız Benzema,Raul'u (323) geride bırakarak kulüp tarihininen golcü ikinci oyuncusu oldu. Zirvenin sahibi ise 450 golle Cristiano Ronaldo…