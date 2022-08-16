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Giriş Tarihi: 16.8.2022 09:36 Son Güncelleme: 16.8.2022 09:49

Galatasaray'da Nelsson krizi sürüyor

SPOR SERVİSİ
Galatasaray’da Nelsson krizi sürüyor

Galatasaray ile Sevilla arasındaki Victor Nelsson pazarlığı 22 gündür sürüyor. İspanyol ekibinin son olarak 5 taksitte 15 milyon Euro’luk teklifi de geri çevrildi.

Marcao'nun ardından Victor Nelsson için de Galatasaray'ın kapısını çalan Sevilla, son teklifini 5 taksit halinde 15 milyon Euro artı 3.5 milyon Euro bonus olarak güncelledi.

Galatasaray cephesi ise 25 milyon Euro serbest kalma bedeli olan oyuncu için 19 milyon Euro'ya inerken bunun tamamının tek seferde verilmesini istedi.

Genç stoper için başkan Dursun Özbek "İstediğimiz bonservisi vermezlerse göndermeyiz" diyerek kapıları kapattı. Oyuncunun menajeri ise G.Saray'a baskıya devam ediyor.

İstanbul'a gelen ve transfer sürecini buradan yöneten 23 yaşındaki stoperin menajeri, "Oyuncumuz anlaştı. Galatasaray'ı artık istemiyor. Siz de Sevilla ile anlaşın ve bu iş bitsin" sözleriyle G.Saray yönetimini daha da sinirlendirdi.

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Galatasaray'da Nelsson krizi sürüyor
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