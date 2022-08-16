Galatasaray’da Nelsson krizi sürüyor

Marcao'nun ardından Victor Nelsson için de Galatasaray'ın kapısını çalan Sevilla, son teklifini 5 taksit halinde 15 milyon Euro artı 3.5 milyon Euro bonus olarak güncelledi.
Galatasaray cephesi ise 25 milyon Euro serbest kalma bedeli olan oyuncu için 19 milyon Euro'ya inerken bunun tamamının tek seferde verilmesini istedi.
İstanbul'a gelen ve transfer sürecini buradan yöneten 23 yaşındaki stoperin menajeri, "Oyuncumuz anlaştı. Galatasaray'ı artık istemiyor. Siz de Sevilla ile anlaşın ve bu iş bitsin" sözleriyle G.Saray yönetimini daha da sinirlendirdi.