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Giriş Tarihi: 24.8.2022 11:26

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın istediği Jovane Cabral imzayı attı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın istediği Jovane Cabral imzayı attı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Jovane Cabral, Sporting Lizbon ile sözleşme uzattı. Cabral, imza töreni sonrasında açıklamalar yaptı.

Uzun süre Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Jovane Cabral, geleceğiyle ilgili kararını verdi ve Sporting Lizbon ile olan sözleşmesini uzattı. Portekiz ekibinden yapılan açıklamada Yeşil Burun Adaları ve Portekiz vatandaşı olan kanat oyuncusunun 2025 yılına kadar takımda kalacağı ifade edildi.

CABRAL'IN BEDELİ 60 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Cabral için Lizbon flaş bir karara daha imza attı ve oyuncusunun serbest kalma bedelini de belirledi. Bu bedelin 60 milyon euro olduğu resmi olarak açıklandı. 2014'ten beri Sporting forması giyen Cabral, sözleşme töreninin ardından açıklamalar yaptı.

"KENDİMİ BURAYA AİT HİSSEDİYORUM"

Cabral, "Burası benim evim ve kendimi en iyi hissettiğim yer burası. Sporting'de her zaman iyi bir yaklaşım görüyorum. Yurt dışı deneyimim oldu ama ben hep buraya dönmek istedim. Bu yüzden de çok mutluyum" ifadesini kullandı.

"LAZIO'DA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Sporting'den kiralık olarak Lazio'ya verilen futbolcu, "Orada geçirdiğim zamanlarda çok şey öğrendim. Bazen başka teknik adamlar da görmeniz sizin için iyi olabilir. Tamamen takımıma odaklandım. Gol atmak, asist yapmak ve takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

TARAFTARLARA MESAJI...

24 yaşındaki futbolcu A Milli Takım'da 97 maçta 21 gol attı. 3 Lig kupası, 1 Süper Kupa ve 1 de Süper Kupa kazanan Cabral, "Taraftarlarımıza en iyi duyguları yaşatmak istiyorum. Gösterdikleri sevgi için teşekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ NEYDİ?

Beşiktaş, Sporting'in kendisinden istediği 5 milyon euro tutarı düşürmek için yoğun uğraş vermişti. Cabral geçen sezon kiralık oynadığı İtalyan ekibi Lazio'da 4 maçta 1 gol kaydetti. Sporting formasıyla da futbolcu, 17 maçta 3 gollük katkı yaptı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın istediği Jovane Cabral imzayı attı!
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