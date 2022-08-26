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Giriş Tarihi: 26.8.2022 16:19

Sevilla'da sakatlanan Marcao 3 hafta yok

AA
Sevilla’da sakatlanan Marcao 3 hafta yok

Galatasaray'dan İspanya'nın Sevilla takımına transfer olan Marcao (Marcos do Nascimento Teixeira) sakatlandı.

Sevilla kulübünden yapılan açıklamada, sol bacak arka adalesinde mikro yırtık tespit edilen Marcao'nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

İspanyol kulübüne geldiğinden bu yana sakatlık problemleri yaşayan henüz lig maçına çıkmayan Marcao, geçtiğimiz hafta takımla birlikte antrenmanlara başlamıştı.

Brezilyalı stoper 24 Ağustos Çarşamba günü geçirdiği bir sakatlıktan dolayı antrenmanı terk etmişti.

Marcao, sosyal medya hesabından "Buradaki başlangıç planlandığım gibi gitmiyor, ancak kendimi toparlamak ve bu kulüp için her şeyimi vermek için gösterilen özveri ve çaba eksik olmayacak. Asla vazgeçmem!" yazılı bir mesaj yayımladı.

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Sevilla'da sakatlanan Marcao 3 hafta yok
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