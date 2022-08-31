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Giriş Tarihi: 31.8.2022 13:48 Son Güncelleme: 31.8.2022 13:49

Mame Diouf, Konyaspor’da

İHA
Mame Diouf, Konyaspor’da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, kiralık olarak takımdan ayrılan Sokol Cikalleshi’nin yerini daha önce Hatayspor forması giyen Mame Diouf’u transfer ederek doldurdu

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Diouf kendisini 1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kariyerinde daha önce Manchester United, Stoke City, Hannover, Blackburn ve Molde takımlarında forma giyen Diouf, son olarak Süper Lig'de Hatayspor'da oynadı.

Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2021-2022 sezonunda Hatayspor forması ile 37 maça çıktı. Senegalli forvet, sezonu 12 gol 3 asist yaparak tamamladı. Mame Diouf, Konyaspor'da 99 numaralı formayı terletecek.

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Mame Diouf, Konyaspor’da
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