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Giriş Tarihi: 21.9.2022 23:25 Son Güncelleme: 21.9.2022 23:27

Ahmetcan Kaplan, sakatlık nedeniyle Ümit Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

AA
Ahmetcan Kaplan, sakatlık nedeniyle Ümit Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

Ümit Milli Futbol Takımı, 27 Eylül Salı günü İstanbul'da Gürcistan ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü. Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve genel sekreter yardımcısı Murat Dülge de takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AHMETCAN KAPLAN, KADRODAN ÇIKARILDI

Ümit Milli Takım oyuncularından Ahmetcan Kaplan, aday kadrodan çıkarıldı. Gerçekleştirilen antrenman esnasında temas içermeyen bir sol diz yaralanması geçiren ay-yıldızlı oyuncunun dizinde burkulma meydana geldiği aktarıldı.

Yapılan değerlendirmeler ve tetkikler sonucunda oyuncunun ön çapraz bağda kısmi yırtık tanısıyla tedavisinin planlandığı ve aday kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.

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Ahmetcan Kaplan, sakatlık nedeniyle Ümit Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı
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