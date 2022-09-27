Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri U19 Milli Takımı Elit Tur'a yükseldi!
Giriş Tarihi: 27.9.2022 21:36 Son Güncelleme: 27.9.2022 21:36

U19 Milli Takımı Elit Tur'a yükseldi!

AA
U19 Milli Takımı Elit Tur’a yükseldi!

Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'ndaki üçüncü ve son maçında Bulgaristan ile 1-1 berabere kalan 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur'da mücadele etme hakkı kazandı.

Genç milliler, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda ev sahibi Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. 1-1 berabere sonuçlanan müsabakada milli takımın golünü 70. dakikada Todor Pavlov kendi kalesine kaydetti. Bulgaristan'ın golünü ise 66. dakikada Ayberk Karapo kendi kalesine attı.

Bu sonuçla grubu 5 puanla lider tamamlayan Türkiye, Elit Tur'da mücadele etme hakkı kazandı. Elemelerde 13 grupta ilk 2 sırayı alan takımların yanı sıra en iyi üçüncü ekip ve sıralamada birinci basamakta bulunan Portekiz, 2023'te düzenlenecek Elit Tur'da mücadele edecek. Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Malta, 2023'te finallerde yer alacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Müge Anlı’da aranıyordu: 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi dondurucudan çıktı!
SON DAKİKA EYT HABERLERİ: EYT çalışması bitti! Bakan Vedat Bilgin kesin tarihi duyurdu
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası şimdi de orta gelir grubu için ucuz konut kampanyası yapılacak!
SON DAKİKA | Mersin'de polisevine teröristlerden kalleş saldırı: 1 polis şehit oldu, bir polis yaralandı
Son dakika haberi: Olay Milli Takım iddiası! "Bu eğer doğruysa..." | Ahmet Çakar'dan flaş ifadeler
Son dakika haberi: Stefan Kuntz'un yerine 5 aday! İşte TFF'nin planı ortaya çıktı...
Son dakika | Türkiye'de devrim gibi adım: Her hastaya bir oda!
Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin paylaşacakları servet dudak uçuklattı! Ünlü çiftin mal varlıkları ortaya çıktı...
Son dakika | CHP'den skandal; Mersin'deki teröriste 'GAZETECİ' dediler
Başkan Erdoğan 'ABD'den gelen destekler sizi kurtarmaz' dedi! Yunan basını son dakika geçti...
ARKADAŞINA GÖNDER
U19 Milli Takımı Elit Tur'a yükseldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA