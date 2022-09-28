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Giriş Tarihi: 28.9.2022 20:29 Son Güncelleme: 28.9.2022 20:31

Fenerbahçe'den ayrılan Filip Novak, Al Jazira'ya imza attı

Fenerbahçe’den ayrılan Filip Novak, Al Jazira’ya imza attı

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Filip Novak, Birleşik Arap Emirlikleri ligi ekibi Al Jazira ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Filip Novak'ın yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu. BAE ekiplerinden Al Jazira, Çek savunma oyuncusu ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada transferin bedelsiz gerçekleştiği belirtilirken, sözleşmenin süresine ise değinilmedi.

Fenerbahçe, Novak ile yolların ayrıldığını, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Filip Novak'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleriyle açıklamıştı.

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Fenerbahçe'den ayrılan Filip Novak, Al Jazira'ya imza attı
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