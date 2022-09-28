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Giriş Tarihi: 28.9.2022 12:02 Son Güncelleme: 28.9.2022 12:27

Son dakika haberi: Fenerbahçe Filip Novak ile yolların ayrıldığını açıkladı

Son dakika haberi: Fenerbahçe Filip Novak ile yolların ayrıldığını açıkladı

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Filip Novak ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı. Çek futbolcunun BAE ekiplerinden Al Jazira ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Fenerbahçe, Filip Novak ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Filip Novak'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

32 yaşındaki Çek futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Jazira ile anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.

2020 yazında Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Novak, bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Geride kalan iki sezonda Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıkan deneyimli futbolcu 4 gol atıp 3 de asist yaptı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe Filip Novak ile yolların ayrıldığını açıkladı
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