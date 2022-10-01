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Giriş Tarihi: 1.10.2022 15:04 Son Güncelleme: 1.10.2022 15:32

Liverpool'dan Federico Valverde için 132 milyon Sterlin

Liverpool’dan Federico Valverde için 132 milyon Sterlin

Liverpool menajeri Jürgen Klopp’un Real Madrid’in yıldızı Federico Valverde için 132 milyon Sterlin’i gözden çıkardığı belirtiliyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti. İngiliz takımı, Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde'yi gözüne kestirdi. İspanyol basını, Liverpool'un Real Madrid'i ikna etmek için 132 milyon Sterlin'i gözden çıkardığını yazdı. Güncel kurla İngiliz takımının teklifi 2 milyar 723 milyon 160 bin TL'ye denk geliyor.

Real Madrid, Uruguaylı oyuncuyu satmak istemiyor. İspanyol devi sezon başında 24 yaşındaki Valverde için Liverpool'dan gelen 80 milyon Sterlin'lik teklifi kabul etmemişti. Valverde, Real Madrid formasıyla sezona harika bir başlangıç yaptı. İspanyol devi kendi ligi ve Şampiyonlar ligi'nde çıktığı tüm 9 maçrı kazanırken Valverde, 4 gol attı, 2 asist yaptı.

Penerol'dan 2016'da Real Madrid'in alt ligde oynayan takımına 5 milyon Euro'ya transfer edilen Uruguaylı futbolcu, Deportivo La Coruna'da kiralık oynadıktan sonra İspanyol devine döndü. Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 157 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda 10 kez gol sevinci yaşayan Valverde 10 asit yapmayı başardı.

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Liverpool'dan Federico Valverde için 132 milyon Sterlin
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