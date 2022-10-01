Liverpool’dan Federico Valverde için 132 milyon Sterlin

Real Madrid, Uruguaylı oyuncuyu satmak istemiyor. İspanyol devi sezon başında 24 yaşındaki Valverde için Liverpool'dan gelen 80 milyon Sterlin'lik teklifi kabul etmemişti. Valverde, Real Madrid formasıyla sezona harika bir başlangıç yaptı. İspanyol devi kendi ligi ve Şampiyonlar ligi'nde çıktığı tüm 9 maçrı kazanırken Valverde, 4 gol attı, 2 asist yaptı.