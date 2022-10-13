Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe, AEK Larnaca'ya konuk oluyor! Arda Güler ilk 11'de...
Giriş Tarihi: 13.10.2022 18:28 Son Güncelleme: 13.10.2022 18:30

Son dakika haberi: Fenerbahçe, AEK Larnaca'ya konuk oluyor! Arda Güler ilk 11'de...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, AEK Larnaca’ya konuk oluyor! Arda Güler ilk 11’de...

Son dakika haberi: Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşıyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz maçta ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo, Ledes, Mamas, Sanjurjo, Faraj, Altman, Trickovski

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Henrique, Szalai, Arda Güler, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, Lincoln Henrique, Pedro.

Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

KAZANIRSA GRUPTAN ÇIKACAK

Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanında gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Grupta lider durumda bulunan teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, maçı kazanması halinde ilk 2 yolunda en önemli rakibiyle puan farkını 7'ye yükseltecek.

Sarı-lacivertliler, bu durumda gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garantileyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup liderleri, son 16 turuna direkt olarak adını yazdıracak. Fenerbahçe, maçı kazanması halinde son 2 karşılaşmada liderlik mücadelesi verecek.

4 EKSİK

Fenerbahçe, AEK Larnaca maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, zorlu mücadelede yer alamayacak.

4 İSİM LİSTEDE YOK

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor.

Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin duyurdu
Magnum çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 2022: Magnum Maserati çekiliş ve kura sonuçları son dakika açıklandı! İşte asil ve yedek sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Norveçli kuruluş Yunanistan'ın Adalar oyununu deşifre etti! Türkiye haklı: Lozan ihlali
Son dakika: Torba yasa teklifi komisyonda! Hemen her kesimi ilgilendiriyor
Halis Toprak'ın damadı oturduğu evin kirasını ödeyemiyor! Ev sahibi ile icralık oldu!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında tarihi zirve! Enerji krizi ile boğuşan Avrupa'nın gözü bu masada...
Putin'in Türkiye açıklaması Bahadır Erdem ve Nevşin Mengü'yü rahatsız etti! Tepki çeken paylaşımlar...
Son dakika: 'Kıyameti koparacak' iddia! Kırım Köprüsü'ndeki patlama ile ilgili şok görüntü! ABD'nin sualtı drone'u...
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? TV8 ile 12 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın 3 ve 4. eleme adayları
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Fenerbahçe, AEK Larnaca'ya konuk oluyor! Arda Güler ilk 11'de...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA