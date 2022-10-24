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Giriş Tarihi: 24.10.2022

Mavi Şimşek fırsat tepti

Mavi Şimşek fırsat tepti

Adana Demirspor, F.Bahçe’nin kazandığı haftada sahasında Konyaspor ile berabere kalarak liderlik koltuğunu kaptırdı. Ev sahibinde Belhanda, net pozisyonlardan yararlanamadı

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Adana Demirspor, sahasında Arabam.com Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak lider olma şansını yitirdi. Tempolu ve tansiyonu yüksek maçta iki takım da karşılıklı ataklarla birbirlerlerini yordu. 22'de Konya, ilk isabetli şutunda ağları sarstı. Mame Diouf, Adil'in vuruşunda takipçiliğini konuşturup kaleci Ertaç'ı avladı: 0-1. Bu dakikadan sonra baskısını artıran Adana Demir, bunun meyvesini aldı. Akintola'nın kafa vuruşuyla maça denge geldi: 1-1. İkinci yarı da heyecan fırtınası devam etse de özellikle Mavi Şimşek'te Belhanda net fırsatlardan yararlanamayınca puanlar paylaşıldı. Adana ekibi, F.Bahçe'nin kazandığı haftada liderliği sarı-lacivertlilere kaptırdı.

'OYUNCULARIM GURUR DUYMALI'
ADANA Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımın ilk yarıda gösterdiği performanstan son derece memnun olduğunu belir tip şöyle devam etti: "Oyuncularım performanslarıyla gurur duymalı. İkinci devrede ritim düştü ancak 3 pozisyona girdik. Futbolcularım üzgün ama böyle devam edersek; birçok şeyi başarabiliriz."

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Mavi Şimşek fırsat tepti
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