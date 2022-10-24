Mavi Şimşek fırsat tepti

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Adana Demirspor, sahasında Arabam.com Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak lider olma şansını yitirdi. Tempolu ve tansiyonu yüksek maçta iki takım da karşılıklı ataklarla birbirlerlerini yordu. 22'de Konya, ilk isabetli şutunda ağları sarstı. Mame Diouf,Bu dakikadan sonra baskısını artıran Adana Demir, bunun meyvesini aldı.İkinci yarı da heyecan fırtınası devam etse de özellikle Mavi Şimşek'te Belhanda net fırsatlardan yararlanamayınca puanlar paylaşıldı. Adana ekibi, F.Bahçe'nin kazandığı haftada liderliği sarı-lacivertlilere kaptırdı.ADANA Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımın ilk yarıda gösterdiği performanstan son derece memnun olduğunu belir tip şöyle devam etti: "Oyuncularım performanslarıyla gurur duymalı.