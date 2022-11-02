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Giriş Tarihi: 2.11.2022 15:24

İlhan Palut: Kazanamama serisine son vermek istiyoruz

AA
İlhan Palut: Kazanamama serisine son vermek istiyoruz

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 13. haftasında 6 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacakları Trabzonspor karşılaşmasıyla puan kaybettikleri maç serisine son vermek istediklerini söyledi.

İlhan Palut, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi yaptığı açıklamada, takımda Endri Çekici dışında eksik bulunmadığını belirtti.

Trabzonspor'un zor deplasmanlardan biri olduğuna dikkati çeken Palut, "Analizlerimizi yapıyoruz. Trabzonspor'u inceliyoruz, onların nasıl durdurabiliriz, ofansif anlamda neler yapacağımızın çalışmalarını hızlandırdık. Ligin geneline baktığınızda bir süredir galibiyet alamıyoruz. Puan kaybettiğimiz maçlar içinde kazanacağımız müsabakalar oldu. Bir şekilde bu seriye son vermek istiyoruz. Bunun için önümüzdeki her maçı bir fırsat olarak görüyoruz. Trabzonspor maçı da böyle bir karşılaşma olacak." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı oyuncu Mame Diouf ise zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "İyi bir mücadele ortaya koymak için çalışıyoruz. Performansımla ilgili seviyeyi artırmak için çalışıyorum ve takıma katkı vermek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

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İlhan Palut: Kazanamama serisine son vermek istiyoruz
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