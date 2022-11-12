Dünya Kupası’nda kulübeler yerli teknik adamlara emanet

Kupaya toplam 32 takım katılırken, İspanyol, Fransız, Arjantinli ve Portekizli teknik adamlar üçer milli takımın başında başarılı sonuçlar almak için çaba harcayacak. Kupada 2'şer Alman ve İngiliz teknik direktör yer alırken, Senegal, Hollanda, ABD, Galler, Polonya, Avustralya, Danimarka, Tunus, Kolombiya, Japonya, Hırvatistan, Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun ve Uruguay ise birer teknik adamla temsil edilecek.

SCALONI VE MARTINO KARŞI KARŞIYA

Arjantinli teknik adamlar Lionel Scaloni ile Gerardo Martino, ilk tur grup maçlarında karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda yer alan Arjantin'in başında Scaloni, Meksika'nın başında ise Martino yer alacak. Martino, kariyerinde 2014-16 yıllarında Arjantin Milli Takımı'nı çalıştırmıştı. Kupadaki Arjantinli üçüncü teknik adam Gustavo Alfaro, A Grubu'nda Ekvador ile tur mücadelesi verecek.

EN GENCİ SCALONI

Dünya Kupası'ndaki 32 takımı çalıştıran teknik adamlar içinde en genci Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran Lionel Scaloni. Arjantin'in başına 2018 yılında geçici olarak geçen ancak aldığı başarılı sonuçlarla kulübeyi bırakmayan Scaloni, 16 Mayıs 1978 doğumlu ve 44 yaşında. Görev süresi boyunca Arjantin'le Kupa Amerika ve Finalissima şampiyonlukları yaşayan Scaloni, futbolculuk kariyerinde ise sadece 7 kez milli formayı giyme şansı buldu.

VAN GAAL EN DENEYİMLİSİ

Kupadaki 32 teknik direktör içinde en yaşlısı ise Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal oldu. Dünyanın sayılı teknik direktörleri arasında yer alan 71 yaşındaki Van Gaal, kupadaki en deneyimli çalıştırıcı olacak. Hollanda'nın başına üçüncü kez geçen deneyimli teknik adam, 2014 Brezilya'da milli takımı üçüncülüğe taşımıştı. Van Gaal'in ardından 69 yaşındaki İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz ve 68 yaşındaki Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos geliyor.

YAŞ ORTALAMASI 51.9

Dünya Kupası'ndaki 32 teknik direktörü yaş ortalamaları Rusya 2018'e göre 5 yaş gençleşerek 51,9 oldu. 60 yaş ve üzeri 6, 50-59 yaş arası 14, 40-49 yaş arası da 12 teknik direktör bulunuyor.

21 YERLİ, 11 YABANCI

Dünya Kupası'na katılan 32 ülkenin 21'i milli takımlarını yerli teknik adamlara, 11'i ise yabancı çalıştırıcılara emanet etti. Senegal, Hollanda, İngiltere, ABD, Galler, Arjantin, Polonya, Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus, İspanya, Almanya, Japonya, Hırvatistan, Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun, Portekiz ve Uruguay, yerli teknik direktör tercihinde bulunan ülkeler oldu. Katar, Ekvador, İran, Suudi Arabistan, Meksika, Kosta Rika, Belçika, Kanada, Fas, Gana ve Güney Kore ise tercihlerini yabancı teknik direktörlerden yana kullandı.

G GRUBU'NDA TÜRKİYE ESİNTİSİ

İkisi de G Grubu'nda yer alan İsviçre ve Kamerun'un teknik direktörleri Murat Yakın ile Rigobert Song, futbolculuk kariyerinde Türkiye'de forma giydi. Ağustos 2021'den bu yana İsviçre'yi çalıştıran 48 yaşındaki Murat Yakın, 1998-2000 yıllarında Fenerbahçe'de oynadı. Samuel Eto'o'nun federasyon başkanlığını yaptığı Kamerun'un başına Şubat 2022'de geçen 46 yaşındaki Song ise 4 sezon Galatasaray, 2 sezon da Trabzonspor'un başarısı için çaba harcadı.

DAHA ÖNCE SADECE DESCHAMPS KAZANDI

32 teknik adam içinde bu kupayı teknik direktör olarak kazanan tek isim var. Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps, 2022'de de takımının başında yer alacak. Deschamps, kupayı kazanması halinde İtalyan teknik adam Vittorio Pozzo'nun rekoruna da ortak olacak. Deneyimli teknik adam, ülkesinin ev sahipliği yaptığı 1998 Dünya Kupası'nda da futbolcu olarak şampiyonluk sevinci yaşamıştı.