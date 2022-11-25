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Giriş Tarihi: 25.11.2022 11:41 Son Güncelleme: 25.11.2022 11:44

Carlos Queiroz'dan sert tepki: Neden Gareth Southgate'e İngiltere ve ABD'yi sormuyorsunuz?

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Carlos Queiroz’dan sert tepki: Neden Gareth Southgate’e İngiltere ve ABD’yi sormuyorsunuz?

Kendisine ve futbolcularına sürekli protestoların sorulmasından bunalan İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz'un bir gazeteciyle yaşadığı diyalog gündem oldu.

Basın toplantısı sonrası BBC İran muhabiri Shaimaa Khalil ile diyaloğa giren Portekizli teknik adam, "Neden Gareth Southgate'e 'Afganistan'ı ve tüm kadınları yalnız bırakan İngiltere ve ABD hakkında ne düşünüyorsun' diye sormuyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

İranlı forvet Mehdi Taremi'ye Mahsa Emini'nin polis gözetimindeyken hayatını kaybetmesini protesto edenlere bir mesaj verip vermeyeceği sorusundan rahatsız olan Queiroz, "Siyasi sorular sormaya devam etmek adil mi? Bu basın özgürlüğüdür, cevap vermemek ve konumumuza saygı duyulmasını beklemek bizim hakkımızdır" diye konuştu.

TAREMI: BİZ BASKI ALTINDA DEĞİLİZ
Basın toplantısına katılan Portolu yıldız Taremi ise, "Daha önce bu tür sorulara cevap vermeyeceğimi söylemiştim ama bu sefer yanıtlayacağım. Biz baskı altında değiliz. Bir futbol turnuvasında futbola saygı gösterilmeli ve futbolla ilgisi olmayan her şey bir kenara bırakılmalı." dedi.

İranlı oyuncular, İngiltere ile oynadıkları ve 6-2 yenildikleri gruptaki ilk maçlarının seremonisinde milli marşlarını söylemeyerek protestolara katılmıştı.

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Carlos Queiroz'dan sert tepki: Neden Gareth Southgate'e İngiltere ve ABD'yi sormuyorsunuz?
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