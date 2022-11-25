İsviçre ikinci tura yakın

G Grubu'ndaMurat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre, turnuvaya galibiyetle başladı… İlk yarıda iki takım da birbirlerine üstünlük kurmak adına orta sahada direnç gösterirken gol fırsatları da çıkmadı. İkinci yarıya vites yükselterek başlayan İsviçre, 48. dakikadaKamerun asıllı Breel Embolo'nun golü ile önegeçti. 74'te Aboubakar ile N'Koudou'yu oyuna alarak hücum zenginliği yaratmak isteyen Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song'un bu çabasıİsviçre'nin alan savunması ileboşa çıktı. Mücadele, İsviçre'nin 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi.