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Giriş Tarihi: 25.11.2022

İsviçre ikinci tura yakın

İsviçre ikinci tura yakın
G Grubu'nda Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre, turnuvaya galibiyetle başladı… İlk yarıda iki takım da birbirlerine üstünlük kurmak adına orta sahada direnç gösterirken gol fırsatları da çıkmadı. İkinci yarıya vites yükselterek başlayan İsviçre, 48. dakikada Kamerun asıllı Breel Embolo'nun golü ile öne geçti. 74'te Aboubakar ile N'Koudou'yu oyuna alarak hücum zenginliği yaratmak isteyen Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song'un bu çabası İsviçre'nin alan savunması ile boşa çıktı. Mücadele, İsviçre'nin 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

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İsviçre ikinci tura yakın
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